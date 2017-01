Pokémon-Go-Nachfolger „Pokémon Duel“ kommt für iOS- und Android-Geräte

„Pokémon Go“ war DAS Smartphone-Game des vergangenen Sommers. Jetzt gibt es einen Nachfolger: Bei „Pokémon Duel“, das für iOS- und Android-Geräte kommt, stehen dieses Mal die Kämpfe im Vordergrund.

„Pokémon Duel“: Nachfolger der Hype-App 2016

Nach dem durchschlagenden Erfolg des Smartphone-Games „Pokémon Go“ im vergangenen Sommer – das Spiel wurde einige Hundert Millionen Mal heruntergeladen – gibt es jetzt einen Nachfolger. Das Mobile-Game „Pokémon Duel“ steht kostenlos zum Download für iOS- und Android-Geräte in Apples App Store und bei Google Play bereit – allerdings bislang noch nicht in Deutschland. Ob Nintendo mit „Duel“ einen auch nur annähernd so großen Hype auslösen kann wie mit der Augmented-Reality-App „Pokémon Go“ steht aber zu bezweifeln.

„Pokémon Duel“ verlangt Spielern taktisches Geschick ab. (Screenshots: Google/Nintendo)

Denn in „Pokémon Duel“ geht es, wie der Name schon andeutet, um recht komplexe kämpferische Auseinandersetzungen zwischen den kleinen Monstern statt vorrangig um das Fangen. Dabei können Spieler gegen andere Spieler oder die KI zum Duell antreten. Die Kämpfe finden auf einem mühleähnlichen Brett statt. Ziel ist es, eigene Pokémon in der Hälfte des Gegners zu platzieren, wie die Kollegen von Gamestar.de berichten. Für den Erfolg mitentscheidend sind persönliche Werte und Level der Pokémon.

„Pokémon Duel“ muss online gespielt werden

Für erfolgreich bestrittene Kämpfe erhalten Spieler Erfahrungspunkte. Per In-App-Kauf können zudem Juwelen erworben werden, für die es Booster und Gegenstände gibt. Wer „Pokémon Duel“ spielen will, benötigt durchgängig eine Internetverbindung, offline spielen ist nicht möglich. Wann das Spiel für deutsche Pokémon-Fans erhältlich ist, wurde noch nicht bekanntgegeben.