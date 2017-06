„Das Warten auf Godot hat ein Ende“: Elon Musk gräbt jetzt Tunnel unter Los Angeles

Mit seiner Tunnelbohrmaschine Godot hat der Unternehmer angefangen, einen Tunnel unter Los Angeles zu graben. Elon Musk will damit ein dringendes Problem in der Stadt angehen: Staus.

Ganz nebenbei hat sich Elon Musk am Donnerstagmorgen als Literaturkenner geoutet. „Das Warten auf Godot hat ein Ende“, schrieb der Unternehmer auf Twitter. Eine Anspielung auf ein Theaterstück von Samuel Beckett, in dem zwei Landstreicher eine Person namens Godot treffen wollen, die aber nie erscheint. Mit Godot ist im Fall von Musk allerdings kein Mensch gemeint, sondern eine Maschine. Eine Tunnelbohrmaschine.

Elon Musk bohrt einen Tunnel

„Die Maschine hat das erste Segment vollendet.“

Mit diesem Gerät will er unterirdische Wege bauen, die den überirdischen Verkehr entlastet. Schon im April hatte er den Start seiner Boring Company – ein Wortspiel aus langweilig und bohrend – angekündigt. Den ersten Durchbruch hat der US-Entrepreneur nun offenbar geschafft. „[Die Maschine] hat mit dem Bohren begonnen und das erste Segment vollendet“, schreibt Musk weiter. Gegenüber Bloomberg hatte der Spacex-Gründer im April verkündet, dass man unter den Parkplätzen des Spacex-Geländes zu graben anfangen würde.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA. — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2017

Wenn er allerdings wirklich ganz Los Angeles mit Tunnel unterführen will, braucht Musk eine offizielle Erlaubnis. Diese hat er noch nicht. Er sei aber in „vielversprechenden“ Gesprächen mit dem Bürgermeister der Stadt, schrieb der US-Unternehmer am vergangenen Sonntag auf Twitter. Dabei äußerte er auch subtile Kritik an der Bürokratie: Die Erlaubnis dafür zu ergattern sei schwieriger, als die Technologie zu entwickeln.

Elon Musk will langfristig ganz Los Angeles mit einem Tunnel-System versehen. (Bild: The Boring Company)

Musk will bis zu 30 Tunnel unter der vielbefahrenen Straße Interstate 105 in Los Angeles bauen. Die unterirdischen Gänge sollen Autos, Fahrrädern und Fußgängern Ausweichmöglichkeiten geben. Elektrische Fahrzeuge sollen sich nach Angaben des Unternehmers auf Schlitten fortbewegen können – mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Selbst der Hyperloop könne unter der Erde fahren, so Musk. Ob sich diese Vision erfüllen lässt, darauf müssen wir, anders als auf Godot, aber noch warten.

