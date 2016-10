Ü40 zu alt für Google? Sammelklage wegen Altersdiskriminierung droht

Google droht juristisches Ungemach wegen möglicher Altersdiskriminierung. Abgelehnte Bewerber jenseits der 40 könnten sich jetzt zu einer Sammelklage gegen den Suchmaschinenkonzern zusammenschließen.

Google wegen Altersdiskriminierung vor Gericht

Noch steht nicht einmal fest, ob es bei Google wirklich Altersdiskriminierung gibt, aber dem Suchmaschinenkonzern steht jetzt vielleicht eine Sammelklage abgelehnter Bewerber jenseits der 40 ins Haus. Ein kalifornisches Gericht hat in einem Urteil festgehalten, dass sich weitere Betroffene einer Klage zweier Softwareentwickler anschließen können, die von Google zwar zum Vorstellungsgespräch eingeladen, aber nicht eingestellt worden waren.

Google Campus: Kein Ort für ältere Mitarbeiter? (Bild: Google)

Ob es bei Google Altersdiskriminierung gibt, darüber haben die Richter nicht entschieden. In dem Richterspruch ging es ausschließlich darum, ob sich weitere Bewerber Ü40 der Klage anschließen können. Google will sich gegen eine drohende Klage vor Gericht zur Wehr setzen, wie ein Sprecher gegenüber dem Portal Businessinsider versicherte. Der Konzern beruft sich auf seine strengen Richtlinien, die Diskriminierung auch wegen des Alters verhindern sollen.

Allerdings wurde in dem Urteil festgestellt, dass die von Google ins Feld geführten Richtlinien den Konzern nicht per se vor einem Verfahren schützen würden, „vor allem angesichts der hier vorgelegten Beweise und Behauptungen“, wie es in dem Urteil heißt. Nicht unbedingt für Google spricht, dass der Altersschnitt in dem Unternehmen 29 Jahre betrage, während in US-Unternehmen Programmierer durchschnittlich 42,8 Jahre alt seien, wie eine Klägerin behauptet.

Google-Club für Ü40-Mitarbeiter

Google selbst gibt nicht öffentlich bekannt, wie hoch der Altersdurchschnitt in dem Unternehmen ist. Bezeichnend ist jedoch, dass der Konzern mit den sogenannten „Greyglers“ einen eigenen Club für Mitarbeiter über 40 im Angebot hat. Zudem wurde Google im Jahr 2004 schon einmal wegen Altersdiskriminierung vor ein Gericht gebracht. Das Verfahren endete damals gegen Zahlung einer unbekannten Summe in einem außergerichtlichen Vergleich.

via derstandard.at