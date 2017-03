Google AMP: Bug sorgt für verfälschte Traffic-Zahlen

Ein Bug, der zuerst in einem Google-Blog dargelegt wurde, könnte Publishern zu hohe Besucherzahlen angezeigt haben. Das legt der US-Blogger Christian Oliveira auf seiner Website offen. Demnach können Unique Visitors bis zu vierfach gezählt werden, wenn sie eine Seite mit demselben Gerät und dem gleichen Browser besuchen, ohne die Cookies zu löschen.

Werden mehrere Seiten hintereinander aufgerufen, können mehrere Sessions entstehen, wenn zwischen Google AMP- und Nicht-AMP-Seiten gewechselt wird. Auch die Bounce-Rate – also die Absprungrate – wird beeinflusst und als Verlassen der Seite gezählt, ohne dass der Vorgang wirklich stattgefunden hat. Das gilt laut Berichten für AMP- als auch Nicht-AMP-Seiten. Die Seitenbesuche könnten dadurch ebenfalls verfälscht werden und ihre Anzahl zu niedrig ausfallen.

Ein AMP-Mitarbeiter aus den USA hatte bereits Anfang März getwittert, das die Firma die Problematik erkannt habe, es aber keine einfache Lösung dafür gebe.

@bastanzio @christian_wilde this is essentially correct. Should be documented somewhere as a known issue.

— Malte Ubl (@cramforce) 2. März 2017