Google Assistant: Der smarte Helfer wird für Drittanbieter geöffnet

Google öffnet seinen smarten „Google Assistant“ für Dritt-Entwickler. Mit den „Actions on Google“ lassen sich neue Funktionen und Dienste integrieren – den Anfang macht Google Home.

Der Google Assistant ist die Zukunft der Suche – davon ist Google überzeugt. Der smarte Assistent, der sich mithilfe künstlicher Intelligenz immer stärker dem Nutzer anpasst, besitzt zurzeit aber nur einen begrenzten Funktionsumfang, wie wir im Test des Google Pixel feststellen konnten. Allerdings betonte Google im Zuge der Ankündigung seines Assistenten – gewissermaßen der Weiterentwicklung von Google Now -, dass die Plattform im Dezember geöffnet wird.

Der Google Assistant erhält neue Funktionen - vorerst jedoch nur auf Google Home. (Bild: Google)

Der Dezember ist da und Google bietet ab sofort, wie im Oktober versprochen, Entwicklerschnittstellen für seinen Assistenten an, mit dem Anbieter ihre Dienste mit dem Assistenten verknüpfen können. Den Anfang machen die sogenannten „Conversation Actions“, mit denen Besitzer der smarten Box Google Home Informationen, Dienste und weitere Services nutzen können. Der Informationsbezug findet in einer Konversation statt – also einem echten Gespräch zwischen User und Assistent. Entwickler finden weitere Informationen, das SDK und weitere Tools zu den Actions bei Google.

Google Assistant: Neue Funktionen auch für Allo und Pixel-Smartphones

Der Ankündigung Googles zufolge wird es bald auch möglich sein, über den Assistenten Buchungen vorzunehmen und Einkäufe zu erledigen. Wie das funktionieren wird, bleibt abzuwarten. Immerhin: Mit dem Konkurrenten Amazon Echo ist es schon möglich, Einkäufe vorzunehmen.

Googles Pixel und Pixel XL mit Google Assistant. (Foto: t3n)

Die Öffnung des Assistant für Google Home ist aber nur der Anfang. In den kommenden Monaten wird Google den Funktionsumfang erweitern. Darüber hinaus können Entwickler ihre Dienste auch auf die weiteren Plattformen bringen, auf denen der Google Assistant verfügbar ist – sprich: dem Allo-Messenger und den Pixel-Smartphones. Hierzulande heißt es also erst einmal: abwarten. Google hat allerdings angekündigt, dass Google Home wohl im Frühjahr 2017 in Deutschland erhältlich sein wird.

