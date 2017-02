Google Assistant für viele Android-Smartphones angekündigt: Der smarte Assistent verliert seine Exklusivität

Google will nicht tatenlos zusehen, wie Amazons digitaler Assistent Alexa überall vorinstalliert wird. Das Unternehmen hat nun angekündigt, den Google Assistant auf viele Android-Geräte zu bringen.

Google Assistant kommt auf Android-Smartphones ab Android 6.0 und neuer

Schon vor einigen Wochen zeichnete sich ab, dass Google seinen Google Assistant – auch als „die Zukunft der Suche“ verstanden – auch auf anderen Smartphones als nur auf den hauseigenen Pixel-Modellen sehen will. Denn eine Alpha-Version der Google-App ermöglichte die Installation des smarten Assistenten auf zahlreichen anderen Geräten. Zur Vorstellung des LG G6 kündigte Google offiziell die Verfügbarkeit des Dienstes für Smartphones ab Android 6.0 Marshmallow an.

Google beendet die Exklusivität: Der Google Assistant kommt in Kürze auf viele andere Smartphones. (Bild: Google)

Das Timing kommt vermutlich nicht von ungefähr: Nachdem Huawei zur CES 2017 im Januar angekündigt hatte, sein Mate 9 (Test) in den USA mit Amazons Alexa auszuliefern, folgte zum MWC Lenovo mit der Meldung, neue Moto-Mods mit Alexa ausstatten zu wollen. Des Weiteren haben zahlreiche weitere Unternehmen Produkte mit Amazons digitalem Assistenten angekündigt – von Lautsprechern über Fernseher bis hin zu Autos ist alles dabei.

Google Assistant nur für ein Drittel aller Android-Smartphones

Trotz der Ankündigung Lenovos können wir sicher sein, dass die im Zuge des MWC 2017 vorgestellten Moto-G5-Modelle auch den Google Assistant an Bord haben werden, der via Update der Google-Play-Dienste und der Google App installiert wird. Auf dem MWC-Gelände stellt Google bereits einige Geräte mit dem Assistant aus, die Besucher ausprobieren können – unter anderem die neuen Modelle von Sony, Huawei (das P10 (Plus)) und Nokia. Auf dem Nokia 5 und Nokia 6 konnten wir den installierten Assistenten auf der Messe bereits begutachten.

Beim Nokia 6 war der Google Assistant schon aktiv. (Foto: t3n)

Nichtsdestotrotz werden viele Besitzer eines Android-Smartphones in die Röhre gucken, denn der weltweite Anteil der Android-Version 6.0 Marshmallow und Android 7.0 Nougat beträgt Googles eigenen Angaben zufolge gerade einmal 32 Prozent. Die eigentliche Anzahl an Nutzern, die den Google Assistant letztlich aktiv nutzen können, wird sogar darunter liegen, denn der Assistent steht derzeit nur für englisch- und deutschsprachige Nutzer bereit. Support für andere Sprachen will Google im Laufe des Jahres nachliefern.

Laut Google wird der Google Assistant in den kommenden Wochen auf den entsprechenden Geräten verfügbar sein. Im Laufe des Frühjahrs soll außerdem der Amazon-Echo-Konkurrent Google Home nach Deutschland kommen, mit dem sich das vernetzte Zuhause per Sprache steuern lassen kann. Darüber hinaus hatte Google seinen Assistant schon für Android Wear 2.0 und Android Auto angekündigt.

Zum Weiterlesen:

via arstechnica.com