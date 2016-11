Google eröffnet Startup-Campus in Berlin und zieht innerhalb Berlins um

Googles siebter Startup-Campus ist in Berlin eröffnet worden. Außerdem zieht der US-Konzern innerhalb von Berlin an einen neuen Standort.

Google will Unternehmensgründer mit einem Startup-Campus in Berlin unterstützen. Im früheren Umspannwerk Kreuzberg sollen von Ende 2017 an Gründer bei Themen wie Produktmanagement oder -design weitergebildet werden, wie der Internet-Konzern am Mittwoch mitteilte.

Es wird die siebte derartige Google-Einrichtung weltweit sein. „Google hat als Startup in einer Garage angefangen – die Unterstützung von Startups liegt uns daher sehr am Herzen“, hieß es. Der US-Konzern unterstützt außerdem für weitere drei Jahre den Gründercampus Factory Berlin in Mitte.

Google zieht innerhalb Berlins um

Vor kurzem war bekannt geworden, dass das Unternehmen innerhalb Berlins umzieht. Es verlegt seine Hauptstadt-Niederlassung vom Boulevard Unter den Linden an die Spree. Mit mehr als 75 Mitarbeitern bezieht Google Räume auf dem Gelände der früheren Universitätsfrauenklinik an der Tucholskystraße. Der Zeitplan dafür werde derzeit erarbeitet, sagte ein Sprecher.

Google beschäftigt bundesweit 1100 Menschen – 500 in der Deutschland-Zentrale in Hamburg, weitere 500 am Entwicklungsstandort in München und 20 in Frankfurt. sdr/dpa

Ebenfalls interessant: Ermittlungen bei Movinga verhinderten Google-Investment