Google Compute Engine stellt Kunden bald auch GPUs zur Verfügung

Ab Anfang 2017 steht Nutzern der Google Compute Engine auch GPUs zur Verfügung. Damit wird das Cloud-Angebot für einige Einsatzgebiete deutlich interessanter.

GPUs in der Cloud: Google erweitert die Compute Engine

Sei es im Bereich des maschinellen Lernens, bei der Risikoanalyse oder beim Video-Rendering: In einigen Bereichen sind Graphics Processing Units (GPUs) deutlich effektiver zur Berechnung als CPUs. Diesem Umstand will jetzt auch Google gerecht werden und bietet Compute-Engine-Kunden daher ab Anfang 2017 auch Zugriff auf GPUs. Unternehmen können dann in der Cloud wahlweise auf AMDs FirePro S9300 x2 sowie Tesla P100- oder K80-GPUs von Nvidia zugreifen.

Bis zu acht dieser GPUs lassen sich innerhalb einer virtuellen Maschine betreiben. Wie beim Cloud-Angebot üblich werden die GPUs pro Minute bezahlt und sollen bei Bedarf innerhalb von einer Minute verfügbar sein. Dabei soll es egal sein, ob ihr eine oder dutzende GPU-Instanzen benötigt.

Googles Compute Engine bietet Nutzern drei unterschiedliche GPUs an. (Grafik: Google)

Google Compute Engine: Neuer Angriff auf Amazons Web-Services

Mit dem neuen Angebot schießt Google auch gegen Amazons Web-Services (AWS). Deren P2-Instanzen setzen bereits auf Nvidias Tesla K80. Außerdem gibt es bei dem Cloud-Angebot von Amazon auch die sogenannten G2-Instanzen, die ebenfalls auf Nvidia-GPUs setzen und für die Verarbeitung von Grafiken optimiert sind.

Mit der Einführung der GPU-Angebote wird die Compute Engine für viele Anwendungen interessanter, die bislang deutlich weniger sinnvoll in der Google-Cloud ausgeführt werden konnten. Auch die Bezahlung pro Minute ergibt Sinn, da die GPUs in den meisten Anwendungsfällen nur zeitlich begrenzt benötigt werden.

Ebenfalls interessant: Amazons Web-Services im Überblick – Das steckt hinter EC2, Cloudfront, Glacier & Co.