Google-Docs-Erweiterung lässt euch gemeinsam an Wordpress-Texten feilen

Dank einer neuen Erweiterung könnt ihr ab sofort Texte in Google-Docs erstellen und sie samt Bildern automatisch in euren Wordpress-Blog übertragen. Dafür benötigt ihr allerdings das Jetpack-Plugin.

Wordpress-Texte gemeinsam in Google-Docs bearbeiten und direkt veröffentlichen

Automattic hat eine Google-Docs-Erweiterung vorgestellt, mit der sich Texte direkt aus dem Editor des Dienstes auf einem Wordpress-Blog veröffentlichen lassen. Das Tool wurde für den Hosting-Dienst Wordpress.com konzipiert, funktioniert in Kombination mit dem Jetpack-Plugin aber auch mit jeder anderen Wordpress-Installation. Der Vorteil des Ganzen: Blog-Texte lassen sich auf Google-Docs im Team verfassen und bearbeiten.

Die Erweiterung bringt Google-Docs samt Bildern auf euren Wordpress-Blog. (Screenshot: Automattic)

Wenn ihr zufrieden mit eurem Text seid, könnt ihr ihn per Knopfdruck an euren Wordpress-Blog senden und bekommt eine Artikelvorschau angezeigt. Copy-and-Paste gehört für Google-Docs-Nutzer daher der Vergangenheit an. Praktischerweise werden auch alle eingebundenen Bilder automatisch bei Wordpress hochgeladen und in den Artikel eingefügt.

Google-Docs-Erweiterung für Wordpress: So nutzt ihr das Feature

Sofern ihr nicht das Hosting-Angebot von Wordpress.com verwendet, benötigt ihr das Jetpack-Plugin für Wordpress. Außerdem müsst ihr euch die Google-Docs-Erweiterung aus Googles Web-Store herunterladen. Den Quellcode der Erweiterung hat Automattic außerdem unter der freien GNU-General-Public-License auf Github veröffentlicht.

Ebenfalls interessant: