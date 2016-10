Pixel und mehr: Google-Event heute Abend im Livestream verfolgen

Pixel – Made by Google. (Bild: Google)

Heute Abend ist es soweit: Im Zuge eines großen Events präsentiert Google seine ersten Pixel-Smartphones und vieles mehr. Ihr könnt die Veranstaltung im Livestream verfolgen.

Pixel und mehr: Google-Event ab 18:00 Uhr im Livestream

Google hat zu einem großen Hardware-Event nach San Francisco geladen. Neben den schon umfangreich geleakten Pixel-Smartphones wird das Unternehmen aber noch viel mehr vorstellen. Es ist mit dem ersten eigenen VR-Headset des Daydream-Konzepts zu rechnen sowie einem neuen Chromecast mit 4K-Support, Google Home, Googles Amazon-Echo-Alternative, und vielem anderen mehr.

Womöglich gibt es außer der Ankündigung von Android 7.1 Nougat einen ersten Blick auf Googles neues Betriebssystem „Andromeda“, das gerüchteweise langfristig Android ablösen, oder in erster Linie auf Notebooks als Windows-Alternative eingesetzt werden soll. Für einen Überblick, lest unsere Vorschau auf das Google-Event.

Wir stellen vor: Pixel – das Smartphone von Google. (Screenshot: t3n; Carphone Warehouse)

Im Unterschied zu Apple, die ihre Events nur für bestimmte Geräte bereitstellen, bietet Google seinen Livestream direkt über die eigene Video-Plattform YouTube an. Das Event steht unter dem Motto „Made by Google“ . Das deutet darauf hin, dass das Unternehmen heute Abend nur Produkte aus der eigenen Entwicklung präsentieren wird. Hardware-Partner wie Samsung, HTC oder Huawei spielen heute keinen relevanten Part.

Ab 18:00 Uhr beginnt der Livestream:

Im Laufe des Abends werden wir zeitnah über die Neuheiten berichten und alles Relevante vom Google-Event für euch zusammenfassen. Wir sind außerdem auf einem von Google veranstalteten Satelliten-Event in Berlin, um uns erste Eindrücke von der neuen Hard- und Software zu verschaffen. Also: Bleibt am Ball.