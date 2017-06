Google, Facebook und Amazon: Wie die Plattform-Ökonomie funktioniert und vor welche Herausforderungen sie uns stellt

Plattformen wie Google, Facebook oder Amazon dominieren die Digitalwirtschaft. Im neuesten Filterblase-Podcast geht es um die Funktionsweise der Plattform-Ökonomie und die Herausforderungen.

Google, Apple, Facebook, Amazon – oder kurz die GAFA-Ökonomie – beherrschen mit Ausnahme von China die weltweite Digitalwirtschaft. Mit ihren Plattformen erreichen sie Milliarden Nutzer weltweit, geben Technologie-Trends vor und entwickeln sich zu Gatekeepern für die Bereiche, in denen sie marktführend sind. Wie könnte die Politik mit solchen mächtigen Akteuren umgehen? Was etwa, wenn sie ihre marktbeherrschende Stellung zu Ungunsten der Wettbewerber ausnutzen? Die Europäische Union hat Google beispielsweise erst kürzlich in diesem Punkt für schuldig gesprochen und eine Strafzahlung in Höhe von 2,43 Milliarden Euro verhängt.

Die beiden t3n-Chefredakteure Luca Caracciolo und Stephan Dörner sprechen über die Funktionsweise der Plattform-Ökonomie, die wichtigsten Akteure sowie über Versuche, diese Plattformen zu regulieren.

