Kein Geld für Lügenverbreiter: Google und Facebook gehen gegen Falschmeldungen vor

Google und Facebook haben angekündigt, schmerzvolle Maßnahmen gegen Websites durchzuführen, die Falschmeldungen veröffentlichen. Sie wollen Fake-News-Verbreiter aus ihren Werbenetzwerken werfen.

Facebook wirft Falschmeldungen verbreitende Websites aus dem Audience-Network

Kritiker werfen Facebook seit geraumer Zeit vor, nichts gegen die Verbreitung von Falschmeldungen zu unternehmen. Seit der Präsentschaftswahl werden die Stimmen lauter, und Firmenchef Mark Zuckerberg sah sich gezwungen, zu reagieren. Erst am Wochenende hatte er angekündigt, härter gegen Falschmeldungen vorzugehen.

Facebook-Chef Zuckerberg bezieht gegen Falschmeldungen Stellung. (Foto: Shutterstock)

Am Montag darauf sind schon erste Schritte dahingehend zu beobachten: Wie das Wall Street Journal berichtet, will Facebook Betreiber von Fake-News-Seiten aus dem Audience-Network verbannen. Entsprechende Seiten werden nunmehr in die Kategorie irreführender, illegaler und täuschender Websites eingeordnet, so eine Facebook-Sprecherin. Auf diesem Wege ist den Websites die Möglichkeit, Geld auf Facebook zu verdienen, abgeschnitten.

Einen Einfluss auf die Sichtbarkeit der auf Facebook durch Nutzer verbreiteten Falschmeldungen haben beide Aktionen nicht, so Reuters.

Google macht mit im Kampf gegen Falschmeldungen

Google wirft Websites, die Falschmeldungen verbreiten, aus dem Adense-Netzwerk. (Foto: Asif Islam / Shutterstock.com)

Google hat am Montag ähnliche Schritte angekündigt: Das Unternehmen wird Websites, die Informationen über den Betreiber falsch darstellen oder verbergen, aus dem Adsense-Netzwerk ausschließen. Ebenso werden auf Websites keine Adsense-Anzeigen ausgespielt, die falsche Informationen verbreiten.

Google untersagt bereits die Nutzung von Adsense auf Websites, die Gewaltvideos und -Bilder sowie Pornografie und Hatespeech verbreiten.

Angesichts dessen, dass durch die Algorithmen der Google-Suche in erster Linie Qualitätsinhalte favorisiert werden sollen, ist es verwunderlich, dass auch Verbreiter von Falschmeldungen in die obersten Suchergebnisse gespült werden. Hier sollte Google rasch nachbessern und nicht nur die Werbeeinnahmen streichen. Es geht in diesem Kontext nicht um Zensur, sondern um die Verbreitung inhaltlich korrekter Informationen. Ein aktuelles Beispiel ist die Website „70news“, die falsche Informationen über die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen verbreitet: Sowohl in der Google-Suche als auch im Google-Assistant wird die Seite laut the Verge als bestes Suchresultat angezeigt.

Mehr zum Thema Facebook: Zuckerberg bestreitet Existenz der Facebook-Filterblase und Wie Facebook und Twitter Donald Trumps Wahlerfolg begünstigt haben.