Pac-Man, Snake und mehr: Google feiert 19. Geburtstag mit 19 interaktiven Doodles

Google feiert seinen 19. Geburtstag und lädt zum Spielen von Pac-Man und Snake, zum Quizzen oder Musizieren ein. 19 coole Doodles kann man sich im Glücksrad auswählen lassen.

Google: 19 Doodles zum 19. Geburtstag

Die Frage, ob Google wirklich erst im September 1998 gegründet wurde und ob der 27. September tatsächlich der Tag der Geburtsstunde des Suchmaschinenkonzerns ist, soll hier einmal hintanstehen. Schließlich spendiert Google seinen Nutzern zum 19. Geburtstag insgesamt 19 interaktive Doodles, die man sich über ein Glücksrad-Doodle auswählen lassen kann.

Google-Doodle: Das Glücksrad wählt die Überraschung aus. (Screenshot: Google/t3n.de)

Zur Auswahl der Games wie Pac-Man oder Snake, dem Quiz zum Tag der Erde oder dem Beethoven-Doodle gelangt man, indem man die Google-Startseite ansteuert. Alternativ gibt man „Google Geburtstagsüberraschung“ in die Suche ein – dann startet das Glücksrad gleich mit der Auswahl eines Games oder Eastereggs.

Google-Doodle-Auswahl zum Jubiläum

Die Doodles zum Jubiläum sind allerdings nicht neu, sondern eine Auswahl der beliebtesten oder spannendsten „Gekritzel“ der vergangenen Jahre. Sie lassen sich auch durch Eingeben ihrer Bezeichnung in die Suchzeile einzeln aufrufen – etwa „Pac-Man“.

Die Doodles sind übrigens so alt wie Google, das erste tauchte im August 1998 auf. Damals zeigte eine Figur hinter dem zweiten „o“ an, dass die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin zum Burning-Man-Festival gegangen waren. Zum Pac-Man-Jubiläum wurde im Jahr 2010 das erste interaktive Doodle an den Start gebracht, ein Jahr später ließ sich Google die Doodles patentieren. Mittlerweile wurden schon mehr als 2.000 Doodles erschaffen.

