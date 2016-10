Google: Schon bald getrennte Suchergebnisse für Desktop und Mobile

Google will zwei separate Indexe für Mobile und Desktop aufbauen. Schon in einigen Monaten soll es so weit sein.

Google: Mobile und Desktop bekommen jeweils eigenen Index Zum jetzigen Zeitpunkt hat Google einen einzigen Suchindex, aus dem die Ergebnisse für Mobile- und Desktop-Suche gespeist werden. Schon in wenigen Monaten soll sich das jedoch ändern: Googles Webmaster-Trend-Analyst Gary Illyes hat auf der Digital-Marketing-Konferenz Pubcon angekündigt, zukünftig zwei separate Indexe für Mobile und Desktop zu betreiben. Das geht aus einem Bericht von Search Engine Land hervor. Der Mobile-Index soll laut Illyes zum primären Index werden. Der sekundäre Desktop-Index soll hingegen weniger schnell aktualisiert werden. Was genau Google damit meint, ist derzeit allerdings unklar. Offen bleibt die Frage, was genau Google unter einem primären Index versteht, und inwieweit er aktueller als der Desktop-Index sein wird. Zwar wird mittlerweile mehr von Mobilgeräten aus gesucht, aber auch die Nutzungszahlen der Desktop-Suche sind nicht zu verachten. Google plant je einen Index für Mobile und einen für den Desktop. (Foto: Castleski / Shutterstock.com ) Google: Was wird die Änderung für das Ranking bedeuten? Aus SEO-Sicht bleibt natürlich die wichtigste Frage, wie sich die geplanten Änderungen auf das Ranking von Mobile-Seiten auswirken werden. Derzeit bezieht Google die Suchergebnisse aus dem klassischen Desktop-Index und generiert daraus dann das Mobile-Ranking. Ein reiner Mobile-Index könnte einiges verändern. Bis es dazu genauere Informationen von Google gibt, werden wir allerdings abwarten müssen. Völlig überraschend kommt der neuerliche Mobile-Push nicht. Schon im letzten Jahr hat Google bekanntgegeben, dass das Unternehmen mit einem separaten Mobile-Index experimentiert. Auch die Einführung des AMP-Formats war letztlich natürlich ein Schritt, um Mobile-Nutzern entgegenzukommen. Außerdem hat Google auch im Bezug auf das Ranking immer weiter den Druck auf Webseiten erhöht, die keine mobilfreundlichen Inhalte anbieten. Mehr zum Thema SEO: Die größten SEO-Fehler des deutschen Mittelstands 2016