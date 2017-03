Google Home: Marktstart der Amazon-Echo-Konkurrenz verzögert sich für Deutschland

Google hat seine Antwort auf Amazons Echo im Oktober 2016 vorgestellt. Google Home wird günstiger als die smarte Amazon-Box – der geplante Marktstart Deutschland erfolgt jedoch später als geplant.

Google Home: Der smarte Assistent für euer Zuhause

Schon auf der Entwicklerkonferenz Google I/O hatte das Unternehmen seine kleine, smarte Google-Home-Dose gezeigt – fertig war sie im Mai aber nicht. Im Zuge des Hardware-Events im Oktober 2016, auf dem auch die ersten Pixel-Smartphones aus eigenem Hause enthüllt wurden, kam das fertige Google-Home-Produkt zum Vorschein. Die kleine Dose, die ein wenig einem Duftzerstäuber ähnelt, lässt sich komplett per Sprache steuern.

Klein und unscheinbar, aber immer erreichbar: Google Home. (Foto: Google)

Die Basis von Google Home ist der Google Assistant, der dank künstlicher Intelligenz beziehungsweise Machine Learning auf kontextbasierte Anfragen – initiiert per Hotword „Ok Google“ – reagiert und antwortet. Der Assistent lernt außerdem aus euren Anfragen und Befehlen. Dadurch soll er als euer persönlicher Assistent immer besser werden.

Wie Amazon Echo lässt sich Google Home dafür verwenden, Aufgaben und Termine zu erstellen und an bestehende erinnert zu werden. Laut Google können mit Home auch Kinotickets gebucht und Restaurant-Reservierungen durchgeführt werden. Durch die Verknüpfung mit Googles Wissensdatenbank, dem Knowledge-Graph, vermag Google Home auch Wissensfragen zu beantworten sowie aktuelle News und das Wetter anzusagen. In den USA lässt sich über die kleine Dose mittlerweile sogar der Einkauf erledigen.

Google Home als Steuerung für eure Google-Cast-Lautsprecher – und das ganze Haus

Google Home kann aber mehr, als nur Wissensfragen und Termine zu koordinieren: Wenn ihr Google-Cast-Lautsprecher oder einen beziehungsweise mehrere Chromecast in eurem Haus habt, könnt ihr diese per Sprache steuern, um Musik in einem bestimmten Raum oder überall abzuspielen.

Google Home ist überall einsetzbar – auch in der Küche für Rezepte. (Foto: Google)

Google Home kann darüber hinaus dazu dienen, die Heimvernetzung zu steuern. Dass Alphabets eigenes Unternehmen Nest – mittlerweile auch in Deutschland am Start – mit an Bord ist, dürfte wenig überraschen. Allerdings wird auch Samsungs Heimvernetzung Smartthings unterstützt, mit der ihr eure Beleuchtung oder die Heizungsanlage per Stimme bedienen könnt. Außerdem ist unter anderem Philips Hue mit dabei.

Google Home ist seit November 2016 im US-Handel zum Preis von 129 US-Dollar erhältlich. Laut Google-Pressesprecher Kay Oberbeck sollte der Marktstart der kleinen smarten Dose fürs Zuhause im Frühjahr 2017 erfolgen. Mittlerweile musste der Release nach hinten verschoben werden. Das offizielle Statement lautet „Verkaufsstart in DE wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2017 sein.“ Aus anderen Quellen heißt es, dass der deutsche Google Assistent noch nicht für die smarte Dose fertig sei. Um weitere Daten zu sammeln und den Assistenten dadurch zu verbessern, hat Google daher womöglich auch den Google Assistant für alle Smartphones mit Android 6.0 Marshmallow und Android 7.0 geöffnet. Je mehr Menschen die Software nutzen, desto besser wird der Assistent.

