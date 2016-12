Google-Jahresrückblick: Das waren die beliebtesten Suchanfragen 2016

Google hat einen Jahresrückblick im Videoformat veröffentlicht. Außerdem verrät der Suchgigant, nach welchen Begriffen wir 2016 am häufigsten gesucht haben.

2016: Google veröffentlicht Jahresrückblick

Nachdem Facebook, Youtube und Twitter bereits verraten haben, welche Themen und Inhalte 2016 besonders gut bei den Nutzern ankamen, ist jetzt Google an der Reihe. Wie schon in den vergangenen Jahren hat das Unternehmen ermittelt, welche Suchbegriffe und Fragen besonders häufig in diesem Jahr ins Suchfeld eingetippt wurden. Zusätzlich, auch das hat mittlerweile Tradition, hat Google auch einen kurzen Jahresrückblick im Videoformat veröffentlicht.

Wie üblich nimmt das Video Bezug auf einige der größten medialen Ereignisse des letzten Jahres. Neben dem Brexit und dem US-Präsidentschaftswahlkampf sind es diesmal nicht zuletzt die vielen Prominenten, die im vergangenen Jahr des zeitliche gesegnet haben. Dennoch haben die Macher des Clips aber natürlich versucht, das Ganze mit einer positiven Note enden zu lassen.

Google: Danach hat Deutschland 2016 gesucht

Suchbegriffe:

EM 2016 Pokémon Go iPhone 7 Brexit Olympia Tamme Hanken Dschungelcamp Nico Rosberg David Bowie Donald Trump

Schlagzeilen:

Brexit Donald Trump US-Wahl AfD Brüssel Nizza Flüchtlinge Böhmermann Gedicht Hillary Clinton Erdogan

Promis national:

Nico Rosberg Sarah Lombardi Helena Fürst Vanessa Mai Jan Böhmermann Thorsten Legat Pietro Lombardi Jessica Paszka Jenny Elvers Angelique Kerber

Promis international:

Donald Trump Melania Trump Terence Hill Brigitte Nielsen Antoine Griezmann Emre Mor Irina Shayk Zlatan Ibrahimovic Meghan Markle Ivanka Trump

Filme:

Deadpool Suicide Squad The Revenant Zoomania Ein ganzes halbes Jahr Pets Inferno Findet Dorrie Sully Bad Moms

2016: Suchanfragen in Frageform hat Google gesondert aufgeführt. (Grafik: Google)

Diese Fragen wurden der Google-Suche 2016 am häufigsten gestellt

Warum ...?

Warum ist Prince gestorben? Warum haben Katzen Angst vor Gurken? Warum ist Italien Gruppensieger? Warum Hamsterkäufe? Warum Brexit? Warum hat Trump gewonnen? Warum hat Wales eine eigene Nationalmannschaft? Warum Australien ESC? Warum spielt Russland bei der EM mit? Warum sitzt Kalli im Rollstuhl?

Wie ... ?

Wie funktioniert Pokemon Go? Wie hat Deutschland gegen Polen gespielt? Wie lange dauert ein Handballspiel? Wie alt ist Donald Trump? Wie wird der Sommer 2016? Wie alt ist Schweinsteiger? Wie alt ist Helena Fürst? Wie oft war Deutschland Europameister? Wie viele Pokémon gibt es? Wie viele Einwohner hat Island?

Was ...?

Was hat Böhmermann gegen Erdogan gesagt? Was ist ein Putsch? Was ist Pokemon Go? Was ist Brexit? Was ist Ceta? Was sagt Russland zu Syrien? Was ist ein Reichsbürger? Was ist TTIP? Was ist eine Paywall? Was los Digga ahnma?

