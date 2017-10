Google kauft Apple für nur 9 Milliarden Dollar? Seltsamer Fehler bei Dow Jones

„Google kauft Apple für neun Milliarden US-Dollar“ – die Schlagzeile, die die US-Nachrichtenagentur Dow Jones am Dienstagnachmittag über ihren Ticker schickte, dürfte bei einigen Journalisten kurz für Schnappatmung gesorgt haben. Den meisten dürfte aber nach einem Moment der Verwirrung klar gewesen sein, dass es sich bei der Meldung nur um eine „Ente“ handeln konnte. Dow Jones korrigierte die diesbezüglichen Schlagzeilen, entschuldigte sich und sprach von einem technischen Fehler.

Dow-Jones-Chef William Lewis erklärte gegenüber der New York Times, er nehme die versehentliche und fehlerhafte Veröffentlichung von Testmaterial sehr ernst und habe schon eine Überprüfung der News- und Technologie-Prozesse in diesem Bereich angeordnet. Besonders peinlich ist der Fehler, weil es sich bei Dow Jones normalerweise um eine vertrauenswürdige Quelle für Börsianer und Wirtschaftsjournalisten handelt.

Branchenbeobachtern dürfte allerdings schon aufgrund der weiteren Schlagzeilen wie „Google erklärte, Steve Jobs habe dies in seinem Testament verfügt“ oder „Google sagt ,Yay‘“ schnell klar gewesen sein, dass es sich um Fake-News handeln muss. Unklar war zu jenem Zeitpunkt noch, ob Dow Jones gehackt wurde, oder ob es sich um einen technischen Fehler handelte, wie es jetzt der Fall gewesen zu sein scheint.

$GOOG $AAPL by Dow Jones... I guess you guys have some explaining to do pic.twitter.com/402KaCcQJz