Google kauft Startup: Undecidable Labs soll Bildersuche für E-Commerce optimieren

Google hat ein Startup für die Optimierung von Bildern in Onlineshops übernommen. Eine spannende Chance für den Suchmaschinen-Riesen, da die Bildersuche bisher keinen Umsatz generiert.

Undecidable Labs: Filter sollen das optimale Produkt zum Vorschein bringen

Google hat laut der US-Wirtschaftsagentur Bloomberg im vergangenen Monat still und heimlich das Startup Undecidable Labs übernommen. Das in San Francisco ansässige Startup will dafür sorgen, dass Online-Bildersuchen künftig mehr auf das gewünschte Produkt zugeschnitten werden. Google erhofft sich, durch den Kauf eine neue Einnahmequelle zu generieren. Gründerin Cathy Edwards kündigt an, dass es in Kürze weitere Details zum Kauf von Google geben wird.

Undecidable Labs bietet ein Tool für die Suche nach Produkten in Onlineshops anhand von Bildern und bestimmten Kriterien an. „Mit der Einführung eines neuen Filtersystems wollen wir sicherstellen, dass die Produkte in einer passenden Art und Weise dargestellt werden“, schreibt eine Mitarbeiterin auf ihrer Website. Berücksichtigt werden könnten für Filter demnächst Auswahlkriterien wie „Nice to have“ oder „Will ich nicht haben". Die Mitarbeiterin schreibt, dass es im Schnitt 16 Stunden dauere, bis sich Kunden dafür entscheiden, etwas zu kaufen. Gerade bei Produkten, bei denen zum Beispiel technische Anforderungen erfüllt sein müssen, würde sich sich ein potentieller Käufer schnell gestresst fühlen.

Edwards gründete Undecidable Labs Anfang 2015, nachdem sie zuvor bei Apple in der Produktentwicklung und -verbesserung tätig war. Das Startup generierte seit seiner Gründung in 2015 weniger als eine Million Euro Umsatz, zitiert Bloomberg eine nicht näher genannte Person aus dem Umfeld des Startups.

Chancen auf neue Einnahmequellen für Google

Während Facebook, Instagram und Pinterest zeigen, dass bildorientiertes Marketing und bildorientierter Verkauf funktionieren, hängt Google noch hinterher. Frühere Projekte in diesem Bereich hatten unterschiedliche Ergebnisse erzielt: Ein vergleichender Onlineshopping-Service mit Einkäufen in den Suchergebnissen hat Schätzungen zufolge inzwischen eine größere Bedeutung für Marketer.

Erst im September verließ die für die Bildsuche zuständige Managerin Li Fan Google und wechselte zu Pinterest. Die Umsätze, die Pinterest inzwischen mit Bilderwerbung macht, sollen offensichtlich bald zu Google fließen.

