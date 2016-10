Nur anfassen, nicht kaufen: Google will Ladengeschäft in New York eröffnen

Rechtzeitig zum nahenden Weihnachtsgeschäft will Google ein Ladengeschäft in New York eröffnen. Die Kunden sollen etwa die neuen Pixel-Smartphones ausprobieren – kaufen können sie sie dort aber nicht.

Google: Showroom in New York

Schon in den vergangenen Jahren hatte Google mit Popup-Stores experimentiert, Ladengeschäften, die nur für kurze Zeit geöffnet sind. 2014 wurden etwa Räumlichkeiten in New York angemietet, die in den darauffolgenden Monaten aufwendig renoviert, aber nie genutzt wurden. Zuvor waren schon zwei Frachtkähne, einer an der Ost- und einer an der Westküste der USA, zu Showrooms umgebaut worden. Sie sollten angeblich für die Präsentation der Google Glass genutzt werden – was aber nicht geschehen ist. Jetzt ist also ein weiterer Showroom geplant, der aber in Kürze tatsächlich eröffnet werden soll.

Auf einer Google-eigenen Seite sind die Adresse des Popup-Stores, die Spring Street Nummer 96 im New Yorker Stadtteil Soho, sowie die Ankündigung der Eröffnung am 20. Oktober zu finden. Das Ladengeschäft von Google steht unter dem Motto „Made by Google“, dasselbe Motto, unter dem Google in der vergangenen Woche eine ganze Reihe neuer Hardware vorgestellt hatte, darunter die Pixel-Smartphones, die Daydream-VR-Brille, den Amazon-Echo-Konkurrenten Google Home und den Streaming-Stick Chromecast Ultra.

Laden: Google, Amazon und Microsoft testen

Für Google-Fans sicher schade ist, dass sie in dem Laden des Suchmaschinenriesen mit Hardware-Flotte die neuen Produkte nur anschauen, maximal anfassen dürfen, kaufen können sie die Smartphones, den Stick oder die VR-Brille dort nicht. Das müssen sie nach wie vor online oder bei anderen Händlern erledigen. Weitere Läden sind laut Google auch nicht geplant. Nach dem Vorbild Apples mit seinen großen Flagship-Stores testet auch die Konkurrenz wie Amazon, Microsoft und eben Google immer mal wieder die Einrichtung von Showrooms oder Ladengeschäften aus. Nachhaltig ist das bisher vor allem Microsoft gelungen.

