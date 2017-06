In weniger als 10 Minuten zur eigenen Website: Google stellt Homepage-Baukasten vor

Kleine Unternehmen, die einen Firmeneintrag über Google My Business vornehmen, können darüber jetzt auch direkt eine kleine Landingpage bauen.

Google stellt Homepage-Baukasten für kleine Firmen vor

Nach Angaben von Google haben 60 Prozent aller Kleinunternehmen weltweit keine Webpräsenz. Das will der Suchgigant jetzt ändern und hat dazu einen eigenen Homepage-Baukasten vorgestellt. Der richtet sich an kleine Unternehmen, die einen Firmeneintrag für Google Maps oder die Google-Suche über Google My Business (GMB) vornehmen wollen oder das bereits getan haben.

Das Tool nennt sich einfach „Website“ und kann kostenlos genutzt werden. Alle wichtigen Firmenangaben wie Adresse und Telefonnummer werden automatisch aus dem GMB-Eintrag übernommen. Anschließend müssen Unternehmen nur noch eine der verfügbaren Vorlagen auswählen und die Webseite mit eigenen Bildern und einem kurzen Text versehen. Google verspricht, dass der Prozess weniger als zehn Minuten in Anspruch nehmen soll.

Google macht es kleinen Unternehmen einfach, eine eigene Website ins Netz zu stellen. (Screenshot: Google)

Google: Homepage-Baukasten generiert responsive Website

Die mit dem Google-Baukasten erstellten Websites sind responsiv und sollten daher auf dem Desktop und auf mobilen Endgeräten lesbar sein und gut aussehen. Standardmäßig wird eure Website unter einer URL nach dem Muster firmenname.business.site veröffentlicht. Wer möchte, kann aber auch eine eigene Domain verwenden. Die müssen Firmen allerdings bei einem anderen Anbieter erwerben.

Theoretisch können Nutzer zwar auch direkt über das Tool eine eigene Domain erwerben. Allerdings steht die Funktion derzeit nur in den USA, Großbritannien, Kanada und Indien zur Verfügung. Wer den Homepage-Baukasten nutzen will, sollte vorab einen Blick auf die Online-Dokumentation werfen.

