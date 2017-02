Doch kein Bezahlen per Kommando: Google stellt Payment-Projekt „Hands Free“ ein

Mit der Payment-App „Hands Free“ wollte Google Smartphone-Nutzern das Bezahlen per Kommando ermöglichen. Nach kaum einem Jahr hat der Suchmaschinenkonzern das Projekt überraschend eingestellt.

„Hands Free“: Google kündigt Aus für die App an

Eine Möglichkeit, mobil zu bezahlen, ohne das Handy aus der Tasche holen zu müssen, wollte Google mit der App „Hands Free“ entwickeln. Im März 2016 starteten Tests mit dem Payment-System in einigen McDonalds-Filialen und anderen Restaurantketten im Silicon Valley. Nach weniger als einem Jahr hat Google das Projekt jetzt wieder eingestellt. Das Aus ist für den 8. Februar angekündigt. Nutzer sollen auf Android Pay umsteigen.

Allerdings will Google einer Mitteilung auf der „Hands-Free“-Seite zufolge die Ergebnisse aus den Tests und das Feedback der Tester in ein neues Projekt einfließen lassen. Um sich besser auf die Neuentwicklung konzentrieren zu können, habe das Unternehmen die ursprünglich geplante App jetzt einstampfen müssen. Konkrete Details, um welche Art App es sich handelt, und welche Funktionen von „Hands Free“ übernommen werden sollen, gab Google nicht preis.

Google-App „Hands Free“: Und was ist mit dem Datenschutz?

Eigentlich sollten Nutzer der Payment-App in Geschäften den Bezahlvorgang mit dem Satz „Ich zahle mit Google“ starten können. Über Bluetooth, WLAN und Standortdaten sollte dann überprüft werden, ob sich das Smartphone in der Nähe der Kasse befindet. Die Identität der Nutzers sollte über ein Foto verifiziert werden, das im „Hands-Free“-Profil hinterlegt war. Die Überprüfung sollte zudem mit Kameras in den Geschäften vereinfacht werden.

Mit dieser Mitteilung kündigt Google das Aus für „Hands Free“ an. (Screenshot: Google/t3n)

Eventuell haben auch die potenziellen Bedenken in Sachen Datenschutz für das Aus des Google-Projekts gesorgt. Mal sehen, welche Funktionen es in eine mögliche neue Bezahl-App schaffen werden.

via 9to5google.com