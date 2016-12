Das sind die beliebtesten Android-Apps des Jahres

Best of Google Play 2016. (Bild: Google)

Google hat die beliebtesten Android-Apps des Jahres im Play Store gekürt. Aber nicht nur das: Das Unternehmen hat aus jeder Kategorie seines virtuellen Shops die jeweils fünf besten Produkte herausgesucht.

„Best of 2016“: Das sind die spannendsten Android-Apps und -Games des Jahres

Googles Play Store ist prall gefüllt mit Apps, Spielen, Filmen, Büchern und anderen virtuellen Gütern, die zur Unterhaltung einladen oder die Arbeit erleichtern. Alle zu kennen oder gar auszuprobieren würde den Rahmen sprengen. Damit ihr zumindest die wichtigsten kennt, veröffentlicht Google jedes Jahr zum Jahresende eine Übersicht mit den jeweils fünf besten Inhalten aus den wichtigsten Produktkategorien.

Neben den besten Android-Apps hat Google viele weitere Inhalte gekürt. (Bild: Google)

Neben den beliebtesten Apps sind auch Spiele und die meistgestreamten Songs mit von der Partie. Aber auch die beliebtesten Filme und TV-Shows. Googles Top-5-Listen beziehen sich auf den globalen Markt - es ist daher durchaus möglich, dass ihr mit der einen oder anderen App, den beliebtesten Games und weiteren Inhalten nichts anfangen könnt.

Google Play Store Top 5: Pokémon Go beliebtestes Spiel, Deadpool schlägt neuen Star-Wars-Film

In der globalen Spiele-Top-5 belegt den ersten Platz wenig überraschend das AR-Spiel Pokémon Go, das im Sommer viele Leute tausende Kilometer zu Fuß an der frischen Luft zurücklegen ließ. Die beliebteste App des Jahres ist Foto Spaß 2 (Face Changer 2), mit der ihr allerlei Schabernack mit Fotos anstellen könnt. Die hierzulande möglicherweise bekanntere App MSQRD fehlt in der Bestenliste auch nicht.

Keine Überraschung: Pokémon Go gehört zu den besten Games des Jahres.

Der beliebteste Film des Jahres im Play Store ist Deadpool - die verrückte Marvel-Comic-Vefilmung hat sogar Star Wars: The Force Awakens auf den zweiten Platz verwiesen.

Falls ihr wissen wollt, inwiefern sich die deutschen Top-Listen von den globalen unterscheiden, schaut am Besten im Play Store vorbei. Vorab: Die beliebteste App ist Prisma, das beste Spiel des Jahres ist Clash Royale und nicht Pokémon Go - das Spiel aus der Spieleschmiede Niantice ist aber immerhin in der Liste der innovativsten Spiele zu finden.

Top 5: Die beliebtesten Apps 2016

Foto Spaß 2

Lumyer - Photo & Selfie Editor

Castbox - Podcast Radio Music

Emoji Keyboard Pro

MSQRD

Top 5: Trending Games 2016

Pokémon GO

Clash Royale

Traffic Rider

slither.io

Dream League Soccer

Top 5: Die meistgestreamten Songs 2016

Stressed Out, Twenty One Pilots

Sorry, Justin Bieber

One Dance (feat. WizKid & Kyla), Drake

Don't Let Me Down (feat. Daya), The Chainsmokers

Me, Myself & I, G-Eazy

Top 5: Die besten Filme 2016

Deadpool

Star Wars: The Force Awakens

Zootopia

Captain America: Civil War

Batman v Superman: Dawn Of Justice

Top 5: Fernseh-Serien 2016

Game of Thrones

The Walking Dead

The Big Bang Theory

Mr. Robot

The Flash

TOP 5: Die besten Bücher 2016

Deadpool Kills the Marvel Universe von Cullen Bunn

Harry Potter and the Cursed Child: Teil 1 und 2 von J.K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne

The Girl on the Train: A Novel von Paula Hawkins

The Art of War von Tzu Sun

Me Before You: A Novel von Jojo Moyes

