Beim Zahnbürstentest durchgefallen: Darum baut Google keinen Roboterarm

Eigentlich war der Roboterarm schon einsatzbereit. Doch Google-Mutter Alphabet lehnte die Produktion ab – angeblich, weil das Gerät beim berüchtigten Zahnbürstentest von Larry Page durchfiel.

Roboterarm: Zähne putzen für die Produktion?

Ein Roboterarm für jeden – das war offenbar der Traum des ehemaligen Google-Managers James Kuffner, der jetzt als Chief Technology Officer beim Toyota Research Institute tätig ist. Geht es nach Kuffner, sei der Prototyp im Jahr 2015 fertig gewesen und hätte zahlreiche Vorteile gebracht. In die Produktion gegangen ist der Roboterarm aber nie. Das soll am sogenannten Zahnbürstentest des Google-Mitgründers Larry Page gescheitert sein, wie Bloomberg unter Berufung auf Kuffner schreibt.

Google-Roboterarm: Offenbar nichts für die Massen. (Bild: Google)

Bei diesem Test geht es wider Erwarten nicht darum, dass der Roboterarm jemandem die Zähne putzen müsste. Vielmehr wird ein Produkt beim Zahnbürstentest darauf abgeklopft, ob die potenziellen Kunden es – wie eine Zahnbürste – ein- bis zweimal am Tag benutzen würden. Google will so erreichen, dass jedes Produkt potenziell ein Milliardenpublikum anspricht und einen erheblichen Einfluss auf das tägliche Leben hat. Dass diese Vorgabe auch für etwas so Spezielles wie einen Roboterarm gelte, habe ihn aber sehr enttäuscht, sagte Kuffner.

Roboterarm: 50 Prototypen, aber keine Produktion

Insgesamt existieren angeblich 50 Prototypen des Roboterarms. Aktuell werden sie in Googles Laboren eingesetzt – etwa, um eine Software zu demonstrieren, die Robotern beibringt, voneinander zu lernen. Jeder der Roboterarme soll fünf Kilogramm an Gewicht heben können. Googles Robotik-Abteilung steckt laut Bloomberg seit dem Weggang des ehemaligen Android-Chefs Andy Rubin im Oktober 2014 in der Krise. Über 300 Robotikexperten kamen unter anderem durch den Kauf von Boston Dynamics in den Alphabet-Konzern. Ein marktreifes Produkt gibt es aber noch nicht.

