Wo bin ich? Neue Google-App sagt euren Freunden, wo ihr gerade seid

Mit einer neuen Google-App namens „Vertrauenswürdige Kontakte“ könnt ihr euren Freunden mitteilen, wo ihr euch gerade befindet. Wir erklären euch, wann die App sinnvoll ist.

„Vertrauenswürdige Kontakte“: Google-App soll verschiedene Einsatzgebiete haben

Die neu vorgestellte App „Vertrauenswürdige Kontakte“ soll immer dann hilfreich sein, wenn sich ihr Nutzer nicht sicher fühlt. Dazu teilt die App euren Aufenthaltsort mit zuvor ausgewählten Kontakten, also beispielsweise den engsten Freunden oder Familienmitgliedern. Die können dann ihrerseits über die App einsehen, wann ihr das letzte Mal online wart und ob ihr euch in letzter Zeit bewegt habt.

„Vertrauenswürdige Kontakte“: Über die Google-App könnt ihr euren Aufenthaltsort mit euren Freunden oder eurer Familie teilen. (Grafik: Google)

Aber „Vertrauenswürdige Kontakte“ geht noch einen Schritt weiter: Wenn sich einer eure Freunde sorgen um euch macht, kann die Person über die App auch euren Aufenthaltsort anfordern. Sollte bei euch alles in Ordnung sein, könnt ihr die Anfrage ablehnen. Solltet ihr aus irgendwelchen Gründen aber nicht innerhalb eines bestimmten Zeitfensters die Anfrage ablehnen, wird eure aktuelle Position übertragen. Solltet ihr offline sein, überträgt die App euren letzten bekannten Standort.

„Vertrauenswürdige Kontakte“: Praktisch aber nicht ganz neu

Wenn ihr wollt, könnt ihr die Google-App auch dazu nutzen, um einen Freund oder ein Familienmitglied konstant über euren Aufenthaltsort zu informieren. Das ist beispielsweise praktisch, wenn ihr euch auf eurem Nachhauseweg nicht sicher fühlen solltet. Wenn ihr an eurem Ziel angekommen seid, könnt ihr die Funktion einfach wieder deaktivieren.

Die neue Google-App dürfte in einigen Fällen durchaus ihren Zweck erfüllen. Die Idee dahinter ist allerdings nicht gänzlich neu: Apps wie „Find My Friends” von Apple oder das noch in der Beta-Phase befindliche „Iris” bieten ähnliche Funktionen. Immerhin soll es „Vertrauenswürdige Kontakte“ für Android und iOS geben. Leider müssen Apple-Nutzer noch etwas warten. Sie können sich von Google allerdings benachrichtigen lassen, wenn die App auch für das iPhone verfügbar ist.

