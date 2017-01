Google wirbt mit Google-Ads massiv für eigene Produkte

Marketing in der eigenen Suchmaschine? Einer Untersuchung zufolge kauft Google im großen Maßstab Ads, um sich damit Spitzenplätze für seine Produkte wie Chromebooks oder Pixel-Smartphones zu sichern.

Google-Marketing in der eigenen Suchmaschine

Es klingt schon etwas verwerflich, scheint für Google aber kein Problem zu sein: Einer vom Wall Street Journal (WSJ) in Auftrag gegebenen Analyse zufolge wirbt Google in der eigenen Suchmaschine massiv für die eigenen Produkte. Ads für die Pixel-Smartphones, Nest oder Chromebooks erscheinen dadurch oft ganz oben auf den entsprechenden Ergebnisseiten. Das WSJ sieht in den Ergebnissen der Untersuchung zumindest einen Interessenskonflikt, der aber auch andere Anbieter von Online-Werbeflächen wie Facebook oder Microsoft betreffen würde.

Google soll Pixel-Smartphones massiv in der eigenen Suchmaschine bewerben. (Foto: t3n)

Der von dem Datenspezialisten SEMrush durchgeführten Analyse zufolge waren bei 91 Prozent der Suchvorgänge Werbeanzeigen für Google oder mit Google verbundenen Unternehmen ganz vorn platziert. Bei knapp der Hälfte (43 Prozent) waren sogar die beiden bestplatzierten Anzeigenplätze von Google-Werbung belegt. SEMrush hat eigenen Angaben zufolge Anfang Dezember 2016 zu 25 Begriffen jeweils 1.000 verschiedene Suchanfragen bei Google gestartet. Dabei nutzten die Spezialisten einen Desktop-PC und hatten im Vorfeld die Suchhistorie des Browsers gelöscht.

Weitere Details der Untersuchung: Bei allen Suchanfragen nach dem Begriff Laptop war jeweils eine Werbung für eines der Google-Chromebooks am besten platziert. Ebenso gestaltete sich das bei 98 Prozent der Suchanfragen nach dem Begriff Watches – wo jeweils eine Android-Wear-Smartwatch die Ad-Ergebnisse anführte. Bei der Suche nach Smartphones, Phones oder Cell-Phones kamen ebenfalls Ergebnisse zwischen 99 und 100 Prozent heraus.

Google: Werbekunden werden nicht benachteiligt

Angesichts der Zahlen liegt es nahe, anzunehmen, dass Google sich bei seiner weltweit dominierenden Suchmaschine Vorteile gegenüber der Konkurrenz verschaffen könnte. Schließlich kontrolliert Google die hinter den Bieterverfahren steckenden Algorithmen. Der Suchmaschinenriese widersprach in einer Stellungnahme zu der Analyse allerdings solchen Vorwürfen. Google achte penibel darauf, dass andere werbende Unternehmen nicht benachteiligt würden. Zudem lege Google bei sich selbst deutlich strengere Maßstäbe an, was die Regeln zum Umgang mit Anzeigen in der eigenen Suchmaschine angehe.

Google argumentierte schon 2010 damit, dass auch Zeitungen und TV-Sender Anzeigenplätze für die Bewerbung eigener Produkte nutzen würden. Allerdings dürfte Google infolge der Untersuchungen zu dem Marketingverhalten schon einen kleinen Rückzieher gemacht haben, was die schiere Zahl der Anzeigen für eigene Produkte angeht. Bei einer Folgeanalyse Mitte Dezember brachten nur noch 19 Prozent der Suchen nach Themenfeldern wie Rauchmeldern Top-Platzierungen für Werbeanzeigen von Nest oder Google-Produkten – nach 100 Prozent zuvor.

