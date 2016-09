Gopro stellt neue Produkte vor: Hero 5 Black, Hero 5 Session und Karma Drohne

Gleich drei neue Produkte wurden auf dem jüngsten Launch-Event von Gopro vorgestellt. Action-Sportler dürfen gespannt sein.

Karma

Auf dem Launch-Event der neuen Drohne Karma, die im Squaw Valley Ski Resort in Northern California stattfand, enthüllte Gopro gleich zwei weitere neue Produkte. Nachfolger der 2014 erschienen Hero 4 wird die Hero 5 Black. Außerdem veröffentlicht der Kamerahersteller mit der Hero 5 Session eine günstigere Version der beliebten Action-Kamera.

Gopro Hero 5 black und Hero 5 Session

Nach einem Jahr voller Spekulationen veröffentlichte CEO Nick Woodmann endlich die Gopro Drohne Karma . Für 869,99 Euro wird sie am 23. Oktober in Deutschland in den Verkauf gehen. Im Vergleich zur Konkurrenz soll sie einfacher zu fliegen sein und auch das Einsehen der Aufnahmen soll erleichtert werden. Denn Karma ist mit einem Touchscreen-Controller ausgestattet, mit dem die Drohne nicht nur gesteuert wird, sondern mit dem sich auch die Aufnahmen direkt einsehen lassen. Damit ist die zusätzliche Nutzung eines Smartphones oder Tablets – wie es bei der Mehrheit der Konkurrenz erforderlich ist - künftig nicht mehr notwendig. Im Lieferumfang der Karma enthalten ist die Drohne, der Controller, ein Kamera Stabilisator sowie die Gurthalterung, sechs Propeller, ein Akku und das Karma Case mit integrierter Schulterhalterung – so kann die Drohne ohne Probleme auf jeder Tour mitgenommen werden.

Neben der Drohne wurden gleich zwei neue Kameras vorgestellt. Mit der Hero 5 black und Hero 5 Session werden Videos jetzt in 4K und Fotos mit 12MP beziehungsweise 10MP bei der günstigeren Kamera aufgenommen. Mit den beiden Kameras lassen sich Aufnahmen zudem noch einfacher teilen. Fotos und Videos werden direkt in die Cloud geladen und lassen sich somit überall anzeigen und bearbeiten.

Ein weiteres Feature ist die Sprachsteuerung. Damit lassen sich bei beiden Kameras Fotos und Videos freihändig mithilfe einfacher Sprachbefehle aufnehmen. Bisher verstehen die Kameras sieben Sprachen - weitere sollen kommen. Außerdem sind die Action-Kameras bis zu zehn Metern Tiefe wasserdicht und benötigen kein extra Gehäuse mehr.

(Screenshot: de.shop.gopro.com)

Einen großen Unterschied gibt es zwischen den Kameras dennoch. Die Hero 5 black ist mit einem 2-Zoll-Touchdisplay ausgestattet, auf dem sich die Fotos und Videos einsehen und zuschneiden lassen – direkt auf der Gopro. Ebenfalls macht die Hero 5 black, im Gegensatz zu der Hero 5 Session, Aufnahmen mit integriertem GPS. Erhältlich ist die Hero 5 black für 429,99 Euro und die Hero 5 Session für 329,99 Euro ab dem 2. Oktober. Im Lieferumfang enthalten ist die Kamera, die Standardhalterung, ein USB-Kabel und das Gehäuse für die Halterung.

