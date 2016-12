Tödlicher Autopilot und mehr: Das waren die größten Tech-Fails in 2016

Das ging 2016 in die Hose. Wir zeigen euch die größten Tech-Fails, die uns dieses Jahr begegneten. Mit dabei: explodierende Smartphones und ein tödlicher Autopilot.

Das sind die 8 größten Tech-Fails in 2016

Immer zum Ende des Jahres blicken wir Menschen auf die vergangenen Monate zurück und rekapitulieren, was im kommenden Jahr besser laufen könnte. Auch wir wollen so einen Rückblick anstellen und fragen uns, was eigentlich die größten Flops der Tech-Welt in 2016 waren? Herausgekommen ist diese Liste, die ihr gerne noch in den Kommentaren erweitern dürft.

Explodierende Smartphones

Das Galaxy Note 7 war für Samsung ein riesen Debakel in diesem Jahr. Das Problem der Akku-Brände ließ sich nicht in den Griff kriegen und so teilte ein Sprecher im Oktober mit, dass das Premium-Modell nicht mehr produziert werden würde. Neben dem Image-Schaden musste der Elektronikhersteller schwere Verluste an der Börse aushalten. Noch am selben Tag verlor die Aktie mehr als neun Prozent an Wert. Für den strauchelnden Apple-Kurs hingegen war die Nachricht zunächst ein Segen.

Fehlende Anschlüsse

Apple Macbook Pro (2016). (Foto: Apple)

Auch Apple hat den Unmut vieler Nutzer in diesem Jahr auf sich gezogen, als das Unternehmen sich dazu entschied, etliche Anschlüsse in neuen Geräten zu entfernen. So hat das iPhone 7 keinen Kopfhöreranschluss mehr und das neue Macbook Pro nur noch USB-Typ-C-Anschlüsse. Für viele Nutzer bedeutet das einen großen Einschnitt. Apple löst die Probleme über Zusatzprodukte wie die Airpods oder diverse Adapter, die den Anwendern teuer zu stehen kommen.

Problemtische Algorithmen

Große Wellen schlugen auch diverse Fake-News im Netz, deren starke Verbreitung auch und vor allem durch die Newsfeed-Algorithmen von Facebook begünstigt wurden. Was zu Interaktionen führt, wird von Facebook in der Regel als relevant eingestuft und erhält eine potentiell höhere Reichweite im Nachrichtenstrom. Allerdings sind emotionale Nachrichten nicht immer seriös. Viel zu oft haben so Falschmeldungen, die dem Zwecke der Propaganda und Desinformation dienen, die große Bühne bekommen.

Abstürzende Drohnen

Gopro rief im November diesen Jahres seine erste Drohne namens Karma zurück. Das 799 US-Dollar teure Modell wurde bereits 2.500 Mal verkauft, als das Unternehmen sich eingestehen musste, dass viele Exemplare fehlerhaft sind und Probleme mit der Stromzufuhr haben. Das wiederum könnte dazu führen, dass einige Drohnen abstürzen und jemanden verletzen könnten. Nach nur zwei Wochen am Markt ist Karma wieder verschwunden.

Angreifende Roboter

Ebenfalls in 2016 sorgte eine massive DDoS-Attacke auf DNS-Server dafür, dass viele bekannte Websites wie Twitter, Airbnb oder Github für Stunden nicht mehr erreichbar waren. Der Angriff ging von einem Botnet aus, das vor allem auf Geräten aus dem sogenannten „Internet der Dinge”, wie beispielsweise vernetzte Kameras, Fernseher oder Küchengeräte, zurückgegriffen hat. Experten gingen davon aus, dass dieser Angriff zwar gigantisch, jedoch erst der Anfang sei.

Asoziale Roboter

Sie sind bisweilen stark dafür verantwortlich gewesen, dass Medien sich in ihrer Berichterstattung auf Themen stürzten, die eigentlich gar nicht der Rede wert gewesen wären. Social Bots haben nämlich insbesondere auf Facebook und Twitter dafür gesorgt, dass Hashtags trendeten und somit Einfluss auf den öffentlichen Diskurs genommen. Sie imitieren dabei Nutzerprofile und senden automatisiert Statusupdates zu bestimmten Themen ab – etwa zur Präsidentschaftswahl oder zu kriegerischen Konflikten.

Gläserne Wähler

Der Datenanalyst Chris Vickery deckte eine massive Lücke in den Servern der US-Wahlkommission auf. Insgesamt 191 Millionen Daten von Wahlberechtigten konnte er innerhalb eines einzigen Tages herunterladen – inklusive Namen, Adressen und politischen Präferenzen. Möglich war das durch eine technische Fehlkonfiguration der Datenbanken. Zwar ist nicht bekannt, ob kriminellen Hacker die Lücke bereits nutzten, aber der Umstand an sich säht generell Zweifel an der Sicherheit solcher Sammlungen.

Tödlicher Autopilot

Das Tesla Model S hat auch hierzulande Fans. (Foto: Tesla)

Erstmals überhaupt hat es auch einen Todesfall durch ein selbstfahrendes Auto in diesem Jahr gegeben. Der Insasse eines Teslas S fuhr mit dem Autopiloten, als das Fahrzeug einen Lkw übersah. Der Fall führte dazu, dass die Verkehrssicherheitsbehörde eine Überprüfung der Technologie veranlasste, um etwaige Ungereimtheiten aufzuklären. Laut Tesla käme es weltweit nur alle 60 Millionen Meilen zu einer Kollision. Zur damaligen Zeit hatte das System bereits 130 Millionen Meilen absolviert.