Große TV-Sender im Netz: YouTube plant neuen Streaming-Dienst

Google schließt Partnerschaften mit TV-Netzwerken ab, um demnächst ein kostenpflichtiges Web-Angebot zu launchen. Der neue Service soll Teil von YouTube werden.

Fernsehen mit YouTube für 40 Dollar

Neben dem Premium-Bereich Red könnte YouTube bald einen weiteren kostenpflichtigen Dienst launchen. Die Gerüchte verdichten sich, dass das Videoportal von Google an einem Web-TV-Angebot arbeitet. Der US-TV-Sender CBS ist laut Variety der erste offizielle Partner.

YouTube will mit dem neuen Abo-Bereich den Content von großen TV-Netzwerken beziehen und für 30 bis 40 US-Dollar im Monat anbieten. Damit wäre die Streaming-Plattform zumindest billiger als Kabel-TV-Anbieter in den USA, dafür dürfte auch das Angebot an Sendern geringer sein.

Neben den nutzergenerierten Inhalten will YouTube ab 2017 auch TV-Sender im Netz anbieten. (Foto: Giuseppe Rondinella / Horizont)

Verhandlungen mit weiteren TV-Sendern

Neben CBS soll Google auch mit dem Fox-Netzwerk sowie National Geographic einen Vertrag abschließen. Die Verhandlungen mit weiteren großen TV-Sendern dauern noch an. Anfang 2017 will YouTube mit dem TV-Abo an den Start gehen.

Der Internet-TV-Anbieter Dish, mit dem YouTube beim Launch eines solchen Streaming-Angebots konkurrieren würde, verkauft sein Abo um 40 Dollar pro Monat. Die Videoplattform Hulu plant einen ähnlichen Dienst, Apple hingegen soll die Arbeit an einem Web-TV-Dienst eingestellt haben.

via www.reuters.com