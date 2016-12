Große Umstruktierungen: Oculus verliert seinen CEO, Palmer Luckeys Zukunft ungewiss

Facebook strukturiert sein VR-Team um. Unter anderem sucht Oculus nach einem neuen Führungsteam. Die Zukunft des umstrittenen Co-Founders Palmer Luckey ist ungewiss.

Brendan Iribe tritt als CEO von Oculus zurück

Oculus CEO Brendan Iribe gab in einem Blogpost am Dienstag bekannt, dass er von seiner Position zurücktritt. Er wird zukünftig die PC-VR-Gruppe des Unternehmens leiten. Techcrunch vermutet dahinter große interne Umstrukturierungen. Laut Business Insider wird Jon Thomason außerdem eine neue mobile VR-Gruppe leiten, er kam vor kurzen von Amazon zum Unternehmen.

In dem Blogpost heißt es weiters, dass Iribe gemeinsam mit Facebook CTO Mike Schroepfer ein neues Team suchen wird, das Oculus führen soll. Iribe kam 2012 als CEO zum Unternehmen, bevor Oculus 2014 um zwei Milliarden US-Dollar von Facebook gekauft wurde.

Iribe spricht in seinem Blogpost davon, dass er in seiner Position als CEO bereits vermisste stark in Produkt-Entwicklungen involviert zu sein.

Oculus Co-Founder Palmer Luckey weiterhin untergetaucht

Währenddessen ist die neue Rolle des Oculus Co-Founders Palmer Luckey weiter ungewiss. Ein Facebook-Sprecher teilte Upload VR mit, dass dieser weiterhin beim Unternehmen ist und bald seine neue Position bekanntgegeben wird.

Anfang Dezember brachte Oculus außerdem seine Touch-Controller auf den Markt.

