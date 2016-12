Dieser 15-jährige Gründer arbeitet 130 Stunden pro Woche

Schule, Hausaufgaben, Konsole – das ist für den 15-jährigen Gründer Stefan Stokic keine Option. Er arbeitet lieber 130 Stunden pro Woche an seinem Startup. Mit Erfolg.

Im Alter von 15 Jahren schon ein erfolgreiches Startup leiten und Anerkennung von den Branchengrößen des Silicon Valley kassieren? Das hat der US-Gründer Stefan Stokic geschafft. Gemeinsam mit dem 14-jährigen Kanadier Soroush Ghondsi gründete Stokic das Startup Slik. Vor wenigen Wochen kam mit dem Slik Prospector das erste Produkt auf den Markt – eine Browsererweiterung, mit der sich die E-Mail-Adressen aus beliebigen Linkedin-Profilen herausfinden und direkt etwa in ein Bewerbungsanschreiben oder eine E-Mail zur Geschäftsanbahnung einbinden lassen. Auch Gmail wird jetzt über eine API unterstützt.

An diesem Tool seines jungen Unternehmens lässt sich Stokics Credo erkennen: Wer Erfolg haben will, muss sich an erfolgreiche Vorbilder wenden. Stokic selbst hat das getan – und die Aufmerksamkeit einer ganzen Reihe von namhaften Silicon-Valley-Investoren auf sich ziehen können. Anfang dieses Jahres hatte Stokic innerhalb einer Nacht unaufgefordert eine Seite programmiert, auf der alle offenen Stellen im Firmengeflecht von Lowercase Capital gelistet wurden. Dessen Chef und Starinvestor Chris Sacca hatten zuvor in einem Interview darüber gesprochen.

Stokic teilte Sacca per Twitter mit, dass er von dessen Problem gehört habe und schickte den Link zu der Seite gleich mit. Schon wenige Minuten später kam die Antwort. Sacca lobte anschließend das Engagement des jungen Programmierers noch einmal in einem eigenen Tweet sowie in verschiedenen Interviews. Stokic wurde zu einem Praktikum eingeladen, er lernte dort nicht nur seinen späteren Startup-Mitgründer Ghondsi, sondern auch eine Reihe weiterer Investoren aus dem Silicon Valley kennen. Beide Teenager interessieren sich dafür, wie sich künstliche Intelligenz für die Optimierung von Unternehmenssoftware einsetzen lässt.

Sowohl Stokic als auch Ghondsi haben schon in jungen Jahren, mit zehn beziehungsweise neun Jahren, das Programmieren gelernt. Der Erfolg ihres Startups, das schon 45.000 US-Dollar Umsatz bringt, ist nicht nur auf ihre Kontakte zurückzuführen, sondern auch auf harte Arbeit und eiserne Disziplin. Beide arbeiten nach eigenen Angaben fast 130 Stunden pro Woche – Schule und Hausaufgaben inbegriffen. Die Einser-Schüler wollen aber ihre Schulkarriere nicht aufgeben, sondern weiterlernen. Anderen Teenagern raten sie, die Initiative zu ergreifen und berühmte Leute direkt zu kontaktieren, um ihre Ideen vorzustellen.

