Grüne fordern Gesetz zur Google- und Facebook-Zerschlagung

Spitzenpolitiker der Grünen fordern, die Datenmacht von Tech-Konzernen wie Google und Facebook einzuschränken – notfalls mit Zerschlagung, selbst wenn sie ihre Marktmacht nicht missbrauchen.

Ein Antrag, der die Datenmacht großer Tech-Konzerne wie Google und Facebook einschränken soll, hat gute Chancen beim kommenden Bundesparteitag der Grünen angenommen zu werden. Grünen-Digitalpolitiker Konstantin von Notz veröffentlichte am Samstag einen Antrag auf seinem Blog, der von zahlreichen Fachpolitikern der Partei wie Katharina Dröge, Malte Spitz und Jan Philipp Albrecht unterstützt wird.

Als „Ultima Ratio“ – also letztes Mittel – wird in dem Antrag die Zerschlagung großer Tech-Konzerne gefordert, selbst wenn diese ihre Marktmacht gar nicht missbraucht haben. „Wir wollen sicherstellen, dass sich eine übergroße Marktmacht nicht von einem Bereich auf weitere ausdehnen kann“, heißt es in dem Papier. Die Grünen-Politiker fordern eine „missbrauchsunabhängige Entflechtungsmöglichkeit im Kartellrecht.“

Grüne: Kartellrecht braucht ein Update

Zuvor hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) über den Antrag berichtet. „Die Datenmacht einzelner Konzerne richtet sich zunehmend gegen die Interessen der Verbraucher“, zitiert die Zeitung Grünen-Politiker Spitz. „Die Bundesregierung hat jahrelang verschlafen, dass gigantische Internetkonzerne wie Google, Facebook und Co. mit den alten Wegen der Wettbewerbskontrolle nicht wirksam reguliert werden können. Das Kartellrecht braucht ein Update“, sagte Dröge der Zeitung, Sprecherin für Wettbewerbspolitik der Grünen im Bundestag.

Whatsapp-Übernahme durch Facebook wurde nicht geprüft

Wie auch Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und FDP-Chef Christian Lindner fordern die Grünen, das Kartellrecht zu reformieren, damit künftig nicht nur Umsatzschwellen bei der Frage berücksichtigt werden, ob eine Fusion vom Kartellamt genehmigt werden muss. Stattdessen sollen Wettbewerbsbehörden auch aufgrund anderer Kriterien wie Nutzerzahlen oder der Frage, ob persönliche Daten zusammengelegt werden, eingreifen können.

„Wenn Fusionen zwischen zwei Giganten wie Facebook und Whatsapp von den Kartellbehörden einfach durchgewunken werden, zeigt dies, dass die Wettbewerbspolitik in Deutschland und der EU dringend reformiert werden muss“, heißt es in dem Antrag.

