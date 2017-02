Bedingungsloses Grundeinkommen: Ebay-Gründer steckt 500.000 Dollar in Experiment

Der Ebay-Gründer Pierre Omidyar beteiligt sich am bisher größten Experiment zum bedingungslosen Grundeinkommen. 500.000 US-Dollar sollen über seine soziale Investmentfirma nach Kenia fließen.

Diskussionen über bedingungsloses Grundeinkommen

Das bedingungslose Grundeinkommen wird derzeit heftig diskutiert. Eine ganze Reihe von Konzernlenkern hat sich schon dafür ausgesprochen. Andere wie Elon Musk sehen zumindest die Notwendigkeit einer solchen Unterstützung, wenn einmal Roboter und künstliche Intelligenz die Arbeitswelt dominierten. In Finnland wird das bedingungslose Grundeinkommen gerade getestet, dort erhalten seit Januar 2.000 Menschen 560 Euro steuerfrei. Der Ebay-Gründer Pierre Omidyar beteiligt sich jetzt an der bisher größten Initiative zum Test eines bedingungslosen Grundeinkommens.

26.000 Menschen in Kenia sollen am Experiment zum bedingungslosen Grundeinkommen teilnehmen. (Foto: Omidyar/Givedirectly)

Genau 493.000 US-Dollar steckt Omidyar über seinen sozialen Investmentarm Omidyar Network in ein Experiment in Kenia, von dem mehr als 26.000 Kenianer in 200 Dörfern des Landes profitieren sollen. Das Experiment wird von der Wohltätigkeitsorganisation Givedirectly durchgeführt, die selbst bisher 23,7 Millionen US-Dollar für dessen finanzielle Unterstützung eingesammelt hat.

Experiment zum Grundeinkommen in Kenia

Im Rahmen des über mehrere Jahre laufenden Tests soll das bedingungslose Grundeinkommen in unterschiedlichen Chargen und über verschiedene Zeiträume hinweg verteilt werden. Einige Menschen sollen das Geld auf einmal bekommen, andere über einen Zeitraum von zwölf Jahren jeweils eine regelmäßige Summe. Insgesamt soll sich die Höhe des Grundeinkommens bei rund der Hälfte des im ländlichen Kenia üblichen Einkommens einpendeln.

Omidyar Networks erwartet sich von dem Experiment, dass durch das Grundeinkommen die persönliche Situation der Menschen sowie deren Familien und der dörflichen Gemeinschaften verbessert werde. Darüber hinaus sollen auch wichtige Einsichten über die Wirksamkeit des bedingungslosen Grundeinkommens gewonnen werden. Omidyar, dessen Vermögen auf rund acht Milliarden US-Dollar geschätzt wird, hat sich der Philanthropie verschrieben und unterstützt eine Reihe von Projekten. Gemeinsam mit seiner Frau beteiligt sich Omidyar zudem an der Initiative The Giving Pledge.

