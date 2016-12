Gute Aussichten für das Weihnachtsgeschäft 2016 – vor allem für Lego und die Playstation 4

Mit Black Friday und Cyber Monday fiel der Startschuss fürs Weihnachtsgeschäft 2016. Was online gut geht und welche Werbemittel funktionieren.

Das Weihnachtsgeschäft im deutschen Online-Handel ist erfreulich angelaufen: Nach den Zahlen von Payone und Statista konnten E-Commerce-Händler rund 1,252 Mio. Euro am Aktionswochenende vom Black Friday bis zum Cyber Monday (25. - 28. November 2016) einnehmen. Dabei waren der Black Friday mit 409 Mio. Euro und der Cyber Monday mit rund 328 Mio. Euro die umsatzstärksten Tage. Einem erfolgreichen Weihnachtsgeschäft 2016 steht also nichts im Wege.

Weihnachtsgeschäft 2016: Erfreulicher Umsatz am Black Friday und Cyber Monday (Grafik: Payone/Statista)

Zum Vergleich: In den USA schwappten am Cyber Monday über 3,39 Milliarden US-Dollar in die Kassen der Online-Händler. 1,19 Milliarden US-Dollar davon übrigens via Mobile. Der Black Friday brachte es auf 3,34 Milliarden US-Dollar, davon 1,2 Milliarden US-Dollar mobil. Das besagen Zahlen aus dem „Adobe Cyber Monday Report 2016“. Für den Bericht wurden anonymisierte Consumer-Daten auf Basis von mehr als 23 Milliarden Visits auf führenden US-amerikanischen Händler-Websites untersucht.

Die wichtigsten Werbemittel waren Adobe zufolge Suchanzeigen (35,5 Prozent des Umsatzes) und E-Mail (19,9 Prozent des Umsatzes). Ferner trugen Techportale wie CNET und Retailmenot dazu bei, die Kunden zum Kauf zu motivieren (18,5 Prozent des Umsatzes).

Weihnachtsgeschäft 2016: Die Verkaufsschlager

Zu den beliebtesten Produkten im Vorweihnachtsgeschäft vom 1.-28. November zählen aus dem CE-Bereich die Playstation 4, Samsung 4K TVs und das iPad Air 2. Pokémon Sun & Moon führen bei den Videospiel-Verkäufen. Zu den meist gekauften Spielzeugen gehören am diesjährigen Cyber Monday Lego-Sets, Shopkins-Figuren und -Zubehör, Nerf-Spielzeug sowie Barbie und Little Live Pets.

Auch in Deutschland sieht es gut aus für den Online-Handel: 69 Prozent der Internetnutzer ab 14 Jahren wollen in diesem Jahr ihre Geschenke im Internet kaufen. 28 Prozent wollen ihre Weihnachtsgeschenke sogar ausschließlich im Web bestellen. 41 Prozent der Befragten wollen einige, aber nicht alle Weihnachtsgeschenke online kaufen. Nur jeder Fünfte (20 Prozent) will in diesem Jahr seine Geschenke ausschließlich im Geschäft kaufen. Das will der Digitalverband Bitkom herausgefunden haben.

Die Warenkörbe der Großstädter liegen im Schnitt bei über 100 Euro: Die Hamburger sind mit im Schnitt 128 Euro pro Warenkorb am kauffreudigsten, gefolgt von den Kölnern mit 124 Euro und den Frankfurtern mit 123 Euro. Erst danach kommen die Münchner mit rund 116 Euro und die Düsseldorfer mit 109 Euro pro Warenkorb, wie aus der Studie von Payone und Statista mit Daten zum Online-Shopping-Verhalten der Deutschen hervorgeht.

Weihnachtsgeschäft 2016 (Grafik: Payone/Statista)

Besonders auffällig: Männer werden beim Online-Shopping offenbar zu Nachteulen. Während sie insgesamt 324 Mio. Euro zwischen 17 Uhr und abends und 6 Uhr morgens ausgegeben haben, shoppten die Frauen in den Abend- und Nachtstunden für gute 40 Mio. Euro weniger. Wer also vor allem Männer mit Anzeigen adressiert, kann von einer Nachtschaltung profitieren.

Wann ihr am besten Werbung schaltet (Grafik: Payone/Statista)

Weihnachtsgeschäft 2016: Personalisierte Geschenke

Ein Trend, den Online-Händler schon 2015 beobachten konnten, hält weiter an: „Viele Online-Shops haben den wachsenden Wunsch nach personalisierten Geschenken erkannt und bieten kreative Lösungen an”, sagt Julia Miosga, Bitkom-Expertin für Handel & Logistik. „Sehr beliebt sind Online-Marktplätze wie Dawanda.de oder etsy.com, wo von Babykleidung hin zu Tonskulpturen nur handgefertigte Unikate angeboten werden.”

Für die Online-Shopper ist das Internet vor allem aus zwei Gründen das Mittel der Wahl: Hier können sie rund um die Uhr und ohne Gedrängel shoppen – von der besseren Preisvergleichbarkeit ganz zu schweigen. Für euch als Händler heißt das: attraktive Preise anbieten (vielleicht im Bundle), mit Lockangeboten arbeiten und Gutscheine für einen weiteren Kauf anbieten.