Hackable Terminal: HTML, CSS und Javascript auf Erfolgskurs

Native Applikationen mit Web-Technologien umzusetzen, ist schon länger im Trend. Jetzt hat es aber auch das Terminal erwischt, welches sich wunderbar mit HTML, CSS und Javascript manipulieren lässt.

Applikationen mit Web-Technologien umzusetzen, ist mit Github's Electron-Framework kein Problem mehr. Schnell können Web-Entwickler, mit ihrem Know-how, auch native Cross-Plattform-Applikationen entwickeln und vertreiben. Zudem bieten diese Applikationen oftmals viele Schnittstellen, um es auf seine eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Das hackable Terminal unter der Lupe

Das Hyper-Terminal mit integriertem Plugin. (GIF: Hyper

Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch das Terminal mit Web-Technologien umgesetzt wurde. Das neue Hyper-Terminal will alles noch besser machen und präsentiert sich in einem hübschen Look. Obwohl die Ausführung zur Laufzeit passiert, fühlt es sich sehr schnell und agil an.

Die Einstellungen werden alle über eine einzelne Datei gesteuert und können auch direkt mit einem Editor bearbeitet werden. Egal ob wir das Terminal mit Custom-CSS, Abständen, Farben oder Schriftarten verändern wollen – es bleibt fast kein Wunsch offen. Für alle weiteren Funktionen können wir noch zusätzlich Plugins installieren, die nochmals den Umfang erweitern.

Unter dem Keyword „hyper“ könnt ihr auf NPM alle nützlichen Plugins finden. Den Download und eine API-Beschreibung findet ihr natürlich auch auf der offiziellen Seite.

Sind Electron-Apps die Zukunft oder eher einen Schritt zurück - was denkt ihr?