„Peace from Iraq“: Hacker übernimmt Trump-Website

Ein oder mehrere angeblich irakische Hacker haben eine Website des US-Präsidenten Donald Trump gekapert. Genaue Hintergründe sind noch unklar. Der Hack zeugt aber von nachlässiger IT-Sicherheit.

Hacker erlangt Zugriff auf Trump-Website

Nichts ist unmöglich: Zumindest das wollten der oder die Hacker den US-Präsidenten Donald Trump wissen lassen. „Hacked By Pro_Mast3r, Attacker Gov, Nothing Is Impossible, Peace From Iraq“, hieß es am Sonntag auf einer Subdomain einer offiziellen Trump-Website. Wie der oder die Hacker, die angeblich aus dem Irak stammen, Zugang zu der Website und dem Server erlangen konnten, ist unklar. Die Website ist mittlerweile offline, wie der US-amerikanische Tech-Newsdienst Ars Technica berichtet.

Screenshot der von einem Hacker gekaperten Trump-Website. (Screenshot: Ars Technica)

Witziges Detail am Rande: Die gekaperte Subdomain heißt ausgerechnet „secure2.donaldjtrump.com“ – eventuell eine absichtliche Pointe des Hacks. Denn politische Gründe dürften nicht hinter dem Angriff stecken. Jedenfalls beweist die Attacke, dass die Trump-Administration es mit der IT-Sicherheit nicht sonderlich ernst meint. Ob Daten von den betroffenen Servern abgegriffen werden konnten, ist nicht bekannt. Weder das Team von Trump und dessen Vize Pence noch der Serveranbieter Cloudflare haben sich bisher gegenüber Ars Technica zu dem Hack geäußert.

Hacker schleuste keine Malware ein

Eine Analyse des Source-Codes der gehackten Seite soll dem Bericht zufolge eine Verbindung zu einem Google-Code-Account offenbaren, dessen Besitzer mindestens drei weitere Websites gehackt haben soll. Dem italienischen Tech-Journalisten Paolo Attivissimo nach habe es sich bei der aktuellen Attacke um ein animiertes Script gehandelt, nicht um Malware.

Die Trump-Administration hat in den vergangenen Wochen schon des Öfteren mit bedenklichen Sicherheitsmängeln auf sich aufmerksam gemacht. So soll Trump noch immer sein altes, ungesichertes Android-Smartphone benutzen. Bei den offiziellen Twitter-Konten einiger Trump-Vertrauter werden Berichten zufolge grundlegende Sicherheitseinstellungen missachtet. Und der Sprecher des Weißen Hauses soll aus Versehen Passwörter über Twitter verraten haben.

via arstechnica.com