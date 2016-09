Wieder Hackerangriff auf den Bundestag: BSI warnt Politiker vor Ausspähung

Deutsche Politiker im Visier von Hackern: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat Parteien und Bundestagsfraktionen vor einer breit angelegten Cyberattacke gewarnt.

BSI warnt vor Hackerangriff auf den Bundestag

Angeblich russische Hacker sollen laut dem BSI versucht haben, sensible Informationen von Politikern und Fraktionen des deutschen Bundestags zu sammeln. Dazu seien Phishing-E-Mails verschickt worden, die den Anschein erweckten, von der NATO zu stammen. In den Nachrichten mit Betreffzeilen wie „FYI: Bulletin“ und „FYI: Earthquake“ waren Links enthalten, die zu Informationen zum Erdbeben in Italien und zum Putschversuch in der Türkei führen sollten. Stattdessen sollten die Empfänger aber auf eine Seite weitergeleitet werden, über die Schadsoftware verbreitet wird.

BSI warnt vor Hacker-Angriffen: Das Nationale IT-Lagezentrum im BSI. (Bild: BSI)

Im Visier des Hackerangriffs standen laut Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung unter anderem die Bundestagsfraktionen von SPD und Linkspartei, einzelne Abgeordnete, aber auch Personen und Institutionen außerhalb des Bundestags, wie die Tagesschau berichtet. Das BSI, das Vertreter von Parteien und Bundestagsfraktionen über den Angriff informierte, gab an, dass hinter den Cyberattacken eine Gruppe russischer Hacker stecke, die als „apt28“, „Fancy Bear“ oder „Sofacy Group“ bekannt sei. Die soll auch hinter dem Angriff auf die US-Demokraten und der Veröffentlichung Tausender geheimer Dokumente und Informationen aus dem US-Wahlkampf stecken.

BSI: Hacker wollen Wahlkampf manipulieren

Mit einem ähnlichen potenziellen Eingriff in die politische Landschaft rechnet auch das BSI. Die Sicherheitsexperten warnten davor, dass die Hacker sensible Informationen sammelten, um sie später gezielt zu veröffentlichen und damit die Meinungsbildung im kommenden Bundestagswahlkampf zu manipulieren. Die Cyberangriffe könnten in den kommenden Monaten daher noch zunehmen. Die russischen Hacker sollen auch für den Angriff auf Server des Bundestags im vergangenen Jahr verantwortlich sein, bei dem offenbar eine erhebliche Menge Daten erbeutet werden konnte.

