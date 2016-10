Häuslebauer aufgepasst: Steckdose für Elektroautos soll Pflicht werden

Noch gibt es auf Deutschlands Straßen trotz Kaufprämie nur wenige Elektroautos. Dennoch soll die EU-Kommission bald verlangen, dass jeder Neubau eine Ladestation für E-Autos hat.

Elektroautos: Neubauten brauchen Steckdose

Die Kaufprämie für Elektroautos war bisher eher ein Rohrkrepierer. In den ersten drei Monaten soll es nur rund 4.500 Anträge auf Förderung gegeben haben, davon nur 2.650 auf rein batterielektrische Fahrzeuge. Die EU-Kommission plant aber offenbar schon weiter in die Zukunft. Geht es nach einem Entwurf für eine Änderung des EU-Effizienzpakets, soll künftig bei einem Neubau eine Auflademöglichkeit für Elektroautos integriert werden, wie das Magazin Der Spiegel berichtet.

Ladestation für Elektroautos bald an jedem Neubau Pflicht? (Foto: Tesla)

Demnach sollen Einfamilienhäuser und andere kleinere Gebäude bald mindestens eine entsprechende Vorverkabelung haben. Verfügt ein Neubau über mehrere Parkplätze, etwa ein Bürogebäude, dann soll den Plänen der EU-Kommission zufolge schon bald jeder zehnte Parkplatz mit einer festen Ladestation ausgerüstet sein. Die entsprechende Ausstattung kann laut den Strategen aus Brüssel bis zu 75.000 Euro pro Station kosten.

Vorgaben ohne Markt für Elektroautos?

Kein Wunder, dass die Immobilienwirtschaft den Plan kritisiert. Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus und Grund, sagte gegenüber dem Spiegel: „Brüssel pusht eine Technologie, ohne zu wissen, ob es dafür in Zukunft einen Markt gibt“. Die Neuregelung würde neben Neubauten auch Sanierungsobjekte umfassen, wie das Magazin schreibt. Die Regelung trete dem Entwurf zufolge spätestens im Jahr 2023 in Kraft.

Fest steht, dass die fehlende Infrastruktur, also die bisher nicht vorhandene flächendeckende Ausstattung mit Ladestationen, ein wesentlicher Grund für die Zurückhaltung beim Kauf von Elektroautos ist. Bei der Reichweite haben die Autobauer, auch in Deutschland, zuletzt mächtig nachgelegt. So soll der gerade vorgestellte Opel Ampera-e 500 Kilometer schaffen, VW will mit einem seiner Elektroautos bis zu 600 Kilometer Reichweite bieten. Das Tesla Model S soll nach einem Akku-Upgrade sogar über 600 Kilometer schaffen.