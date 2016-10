Halloween-Kit: 15 kostenlose Icons, Fonts und Templates

Halloween steht vor der Tür. Damit du deinen Gästen dieses Mal mehr als eine Facebook-Einladung bieten kannst, haben wir eine Liste mit passenden Freebies zusammengestellt.

Am 31. Oktober ist Halloween und du benötigst noch eine Einladung für deine Gäste, aber dieses mal ein bisschen ausgefallener? Eine Halloween-Party beansprucht einiges an Kreativität – das fängt bei der Einladung an und geht bis zu Deko und jeglichen Drinks sowie Snacks. Damit dir der Start gelingt, haben wir einige Freebies zusammengestellt – unter anderem kostenlose Icons, Patterns, Illustrationen und Fonts.

Zum Download der aufgelisteten Dateien gelangst du über den Link in der Quellenangabe.

Halloween Freebis

Halloween Icon Set

(Screenshot: dribble.com, Pöcike) Die Icons sind als Strichzeichnungen und farbige Icons erhältlich. Downloaden kannst du die Datei kostenlos als ai, eps, svg oder png.

Creepy Characters in Vintage Style

(Screenshot: freepik.com) Bei kommerzieller Nutzung ist hier eine Quellenangabe erforderlich.

Halloween Graphics

(Screenshot: behance.net, Olga Hashim) Die Icons und Patterns von Olga Hashim sind für persönliche Zwecke frei zu nutzen.

Halloween Icon Set

(Screenshot: behance.net, Justyna Stasik) 15 verschiedene Halloween-Icons bietet die Designerin in ihrem Set.

Halloween Ribbons

(Screenshot: freepik.com) Bei kommerzieller Nutzung ist hier eine Quellenangabe erforderlich.

Pack of Halloween Patterns

(Screenshot: freepik.com) Bei kommerzieller Nutzung ist hier eine Quellenangabe erforderlich.

Halloween Pumpkin-Bundle

(Screenshot: behance.net, Marta Rodriguez) In dem Bundle finden sich viele verschiedene Kürbis-Illustrationen.

Halloween Pumpkin Vector und Pattern

(Screenshot: freepik.com) Bei kommerzieller Nutzung ist ein Verweis zur Quelle Pflicht.

Halloween Seamless Pattern

(Grafik: dribble.com, Peechey) Die Pattern-Vorlage gibt es ausschließlich als Ai-Datei.

Halloween Graveyard Pattern

(Screenshot: freepik.com) Diese Grafik darf ebenfalls nur mit Quellenangabe für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Fonts

Furgatorio

Evilution - Horror Typeface

Blood Sweat & Beers

Skellyman

Bloody

Pinterest

Eine der besten und vielfältigsten Inspirationsquellen ist Pinterest. Ob für Halloween oder andere Anlässe, hier wird jeder fündig. Bei Pinterest wirst du für alles rund um das Thema Halloween ein Posting finden – egal ob Ideen für Snacks, Deko, Kostüm, Spiele oder ein Makeup.