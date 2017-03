Handel: In Einkaufserlebnis und Personalisierung zu investieren sorgt für Wachstumsschub

In IT zu investieren ist heute ein Muss! (Foto: Shutterstock )

Wer in moderne Technologien investiert, dessen Umsätze wachsen schneller. Vor allem Personalisierung kommt beim Kunden an.

Ob ein Händler erfolgreich ist, hängt immer mehr davon ab, ob er ein gutes und personalisiertes Einkauferlebnis bieten kann – online wie offline. Je mehr Kanäle – am besten in Echtzeit – der Händler jedoch verwalten muss, desto schwieriger wird es, die Kanäle zu synchronisieren. Ohne IT-Lösung geht das nicht mehr.

Einzelhändler, die in ein nahtloses Einkaufserlebnis, Personalisierung und Filialtransformation investieren, können ihren Umsatz verdoppeln. Zu diesem Ergebnis kommt der „Unified Commerce Landscape Report“ von NCR, einem Anbieter für Omnichannel-Lösungen.

Dabei beruft sich der Omnichannel-Anbieter in seiner Studie auf 90 große, US-amerikanische und britische Einzelhandelsketten aus den Kategorien Kaufhaus, Gebrauchsgüter- und Textilhändler, Lebensmittelgeschäft, Drogerie und Supermarktkette. Die befragten Unternehmen wurden abhängig von ihrem Umsatzwachstum in zwei Kategorien eingeteilt. Anschließend wurde untersucht, ob und inwieweit die Händler 30 unterschiedliche Unified-Commerce-Funktionalitäten einsetzen. Unified Commerce heißt, dass Online- und Offline-Daten nicht in Silos nebeneinander verwaltet werden, sondern eine einzige Datenplattform Kunden- und Kaufaktivitäten vereint.

Es zeigt sich, dass diejenigen Einzelhändler signifikante Umsatzvorteile erzielen, die auch entsprechende Technologien einsetzen.

Personalisierung im Handel

Handelsunternehmen, die ihre Cross-Channel-Dienste aktiv vermarkten, erzielten bis zu 110 Prozent mehr Umsatz. Wer also Modelle wie Click & Collect anbietet, punktet bei den Kunden und wird mit einer Umsatz-Verdopplung belohnt.

107 Prozent mehr Umsatz erzielten Händler im Durchschnitt, die in allen Kanälen persönliche Präferenzen der Kunden reflektierten. Ein CRM-System, das Kundenvorlieben speichert und Marketing-Maßnahmen auf den Geschmack des einzelnen Kunden anpasst, sorgt somit ebenfalls für doppeltes Umsatzwachstum.

Händler, die Bonus- und Treueprogramme in Echtzeit aktualisieren, erreichten Umsatzvorteile von 84 Prozent. Offensichtlich kann eine Rabatt- und Bonusanzeige in Echtzeit Kunden animieren, größere Käufe zu tätigen. Payback ist hier in Deutschland ein schönes Beispiel, das genau diesen Weg eingeschlagen hat.

Nahtloses Einkaufserlebnis im Offline- und Online Handel

Händler, die Kundennachfrage durch Cross-Channel-Funktionalitäten vorhersagen, verzeichnen ebenfalls ein doppelt so großes Umsatzwachstum (102 Prozent). Eine minimale Steigerung der Umsätze von nur 18 Prozent lässt sich hingegen erzielen, wenn die Händler Auftragsverwaltungssysteme einsetzen – die Grundlage für Unified Commerce.

Filiale 4.0

Einzelhändler, die ihr Personal mit mobilen Verkaufstools ausstatten, konnten ein um 77 Prozent höheres Umsatzwachstum verzeichnen als ihre Konkurrenten. Händler, die mobile Kassen einsetzten, erzielten 92 Prozent mehr Umsatzwachstum – also knapp doppelt so viel. Einzelhändler, die ihren Mitarbeitern im Geschäft WLAN anbieten, konnten den Absatz sogar um 663 Prozent gegenüber Wettbewerbern steigern, die diesen Service nicht anbieten.

