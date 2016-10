Handmade at Amazon: 5 Beispiele für ungewöhnliche Produkte auf dem neuen Marktplatz

Handmade at Amazon verspricht besondere Produkte. Wir haben einige für euch ausgegraben, neben Maßanfertigungen für euer Handy unter anderem auch ein Nudelholz aus Glas, Kupfer und Beton.

Handmade at Amazon ist am 22. September gestartet. Der neue Marktplatz auf Amazon.de verspricht besondere Produkte: Künstler, kleine Handwerksbetriebe und -ateliers stellen Produkte von Hand her und bieten sie zur Bestellung an. Viele Produkte können personalisiert oder auf Wunsch maßgefertigt werden. Wir haben einige spannende Produkte für euch ausgesucht.

Vakuumgepresster Macbook- oder Bildschirm-Ständer aus Echtholz

Aus edlen Hölzern, hier Nussbaumfurnier, fertigt der Schreinermeister Klaus Maier aus dem bayrischen Wald elegante Monitorständer von Hand an. Schichtweise verleimtes Sperrholz wird in einer Vakuum-Maschine in Form gepresst. Die Form dazu wird ebenfalls von Hand gefertigt.

Preis: 90 Euro inklusive Liefergebühren nach Deutschland.

Das Nudelholz aus Glas, Beton und Kupfer

Nudelhölzer kleben gerne am Teig und sind auch potentielle Bakterienfänger. Mit dem gläsernen Nudelholz ist damit Schluss. Handgefertigt aus gehärtetem Borosilikatglas ist das Nudelholz auch energischeren Bäckern gewachsen. Wahlweise liefert Till von GlassworkRuhr das Modell auch mit einem Beton-Kupferständer, der vermutlich bei jedem Besucher in der Küche für heiteres Gegenstände-Raten sorgen wird.

Preis für das Nudelholz: 30 Euro plus 6 Euro Liefergebühren nach Deutschland.

Preis für das Nudelholz samt Ständer: 50 Euro plus 6 Euro Liefergebühren nach Deutschland.

Unikate auf Buchseiten: Kunstdrucke der besonderen Art

Jaroslav Seibert von Interiorarte fertigt in seiner Werkstatt einzigartige Kunstdrucke an. Die Motive werden auf historische Grundlagen gedruckt. Beispielsweise dienen alte Buchseiten oder Notenblätter als Grundlage für die Poster, das Motiv wird dann als Collage aufgetragen.

Die Poster sind teilweise von Hand mit Acrylfarben nachkoloriert worden und werden so als echte Unikate ausgeliefert.

Preis: 13 Euro plus 3 Euro Liefergebühren nach Deutschland.

Maßanfertigung für dein Handy: Kork- und Filzhülle

Du hast es satt, dein Handy nur „von der Stange“ anzuziehen? Das fleißige „11-lein“ schneidert aus Filz und Korkleder einen Maßanzug für deine High-Tech-Elektronik. Egal welches Gerät im Einsatz ist, einfach bei der Bestellung das Handy-Modell angeben und die Kunsthandwerkerin fertigt die Handyhülle passgenau an.

Preis: 19,90 Euro plus 2,50 Euro Liefergebühren nach Deutschland.

Personalisierte Türschilder mit deinem Namen

(Screenshot: Amazon)

In der Manufaktur Liebevoll fertigen Anja & Yvi unter anderem personalisierte Wohnaccessoires von Hand. Dazu gehört auch das Familien-Holzschild mit Jute-Aufhänger. Die Designs für die Schilder werden an den jeweiligen Namen angepasst und dann per Digitaldruck auf das Holz transferiert.

Preis: 22,90 Euro plus 5,90 Euro Liefergebühren nach Deutschland.

