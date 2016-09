Vom Beamten zum Kunsthandwerk und Onlinehandel: Till und Julia von GlassworkRuhr und Klapperglas

Till und Julia von GlassworkRuhr und Klapperglas beim Launch-Event von Handmade at Amazon in München. (Foto: t3n/Jochen G. Fuchs)

Statt die geplante Lehrerlaufbahn zu ergreifen, haben sich die beiden Kunsthandwerker online selbständig gemacht und vertreiben ihre selbstgefertigten Produkte unter anderem bei Handmade at Amazon.

Eigentlich wollten Till und Julia ja Lehrer werden. Der studierte Sozialwissenschaftler hat auch sein Staatsexamen abgelegt, seine Freundin Julia steht noch davor – aber jetzt hat sich der Lebensplan der beiden grundlegend verändert: Von der Möglichkeit eines sicheren und lebenslangen Beamtenstatus in das unsichere Feld des Onlinehandels als Kunsthandwerker.

Die Geschichte hinter Klapperglas und GlassworkRuhr

Die Künstlerkarriere der beiden Akademiker wurzelt in schnödem, grünen Flaschenglas: Julias Opa arbeitete in einer industriellen Glashütte. Die Faszination übertrug sich auf die Enkelin. (Foto: Shutterstock/S.Dashkevych)

Die ungewöhnliche Laufbahn der beiden Akademiker begann vor ungefähr drei Jahren, als Till Hombergens Freundin Julia Harhoff im Kunstpädagogik-Studium ihrer Faszination für Glas nachgehen wollte. Schon als Kind begeisterten sie die kleinen Gebrauchsgegenstände, die der Großvater in seiner Freizeit in der Glashütte aus Resten des Arbeitsmaterials gefertigt hatte. Statt der üblichen Flaschen kamen Vasen, Schalen oder Aschenbecher aus den Brennöfen der Glashütte im Ruhrgebiet.

(Foto: Till Hombergen)

Julias Uni war aber eher der Keramik zugeneigt, ein unglücklicher Umstand, der aber nicht lange für Verdruss sorgte: Julia und Till legten sich vergleichsweise günstiges Glasverarbeitungswerkzeug zu und richteten sich in einem Bauwagen eine Glaswerkstatt ein. Statt Weichglas mit einem Brennofen zu verarbeiten, der sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb extrem teuer gewesen wäre, entschieden sie sich für eine Technik, die sie aus den USA kannten: Flamework. Dabei wird ein widerstandsfähigeres Glas verarbeitet als bei der klassischen Glasbläserei, es wird keine heiße Glas-Masse aus einem Ofen gezogen, sondern ein Stück Glas an einem Brenner erhitzt, bearbeitet und dann in einem Temperofen langsam wieder abgekühlt.

(Foto: Julia Harhoff)

So kam Julia nicht nur zu Glasarbeiten für ihr Uni-Seminar unter dem Titel „Was ist Müll und was ist Kunst“, sondern auch dazu, erstmals kleine Schmuckstücke zu fertigen und auf dem Onlinemarktplatz DaWanda anzubieten. Das Werkzeug war ja schon da, also konnte sie genauso gut etwas Vernünftiges damit anstellen.

Im Laufe der Zeit entwickelte das Hobby ein Eigenleben und füllte mehr und mehr den Tag aus. Selbst Freund Till hatte begonnen, das Werkzeug zu nutzen und kleine Nutz- und Ziergegenstände herzustellen.

Dann kam das erste große Weihnachtsgeschäft: „Da wurde die Nacht zum Tag“, erzählt Till im Gespräch mit t3n, „drei bis vier Stunden schlafen und dann wieder nichts wie an die Arbeit.“ Im Hochbetrieb verkauften die beiden frisch gebackenen Kunsthandwerker mehrere Tausend Artikel innerhalb von zwei Monaten. Die Kapazitätsgrenze war längst überschritten. Zeit für Veränderungen.

„Im Weihnachtsgeschäft wurde die Nacht zum Tag.“

Till erklärt, wieso er jetzt mit GlassworkRuhr und Julia mit Klapperglas auf Handmade at Amazon setzen: „Ich sehe noch eine Chance auf eine Umsatzerweiterung. Als kleiner Kunsthandwerker bietet mir Amazon Prime schon ganz andere Möglichkeiten als im Alleingang.“ Julia und Till produzieren ihr Sortiment vor, soweit möglich, und lassen dann Amazon ihre Produkte einlagern und versenden.

Beide haben sich mit ihren Werkstoffen und ihrer Kreativität getrennte Labels aufgebaut, arbeiten aber Hand in Hand und ergänzend: Julia lebt ihre kreative Seite aus und Till liefert zusätzlich betriebswirtschaftliches Know-How und Marketing-Kenntnisse.