Happybrush: Diese Gründer attackieren das Zahnbürsten-Kartell

Die Happybrush-Gründer Stefan Walter und Florian Kiener. (Foto: © Monica Garduno)

Eine elektrische Zahnbürste, mit schickem Design und zeitgemäßer Technik. So will Happybrush einen Riesenmarkt aufmischen. Am Abend treten die Gründer in „Die Höhle der Löwen“ auf.