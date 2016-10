Genial einfach: Mit diesem Baukasten steckt ihr eure Hardware-Projekte wie Legos zusammen

Mit Modi lassen sich Hardware-Projekte kinderleicht nach dem Baukastenprinzip umsetzen. Wir verraten euch, wie das funktioniert.

Modi: Hardware nach dem Lego-Prinzip

Heute ist es einfach wie nie, eigene Hardware-Projekte umzusetzen. Am Griff zum Lötkolben kommt ihr dabei aber selten vorbei. Genau dieses Problem soll der Hardware-Baukasten Modi jetzt lösen. Das System besteht aus Modulen, die ihr einfach per Magnet zusammenstecken könnt. Jedes Modul verfügt dabei über unterschiedliche Funktionen. So habt ihr beispielsweise Regler, Sensoren oder Displays zur Auswahl, die ihr frei kombinieren könnt.

Einmal zusammengesteckt könnt ihr euer Projekt direkt über die dazugehörige Smartphone-App per Bluetooth steuern. Wem das nicht reicht, der kann auch die dazugehörige Entwicklungsumgebung nutzen. Die verfügt über eine grafische Programmiersprache, über die ihr eure Programmlogik per Drag-&-Drop zusammenklicken könnt. Die Software setzt euer Programm automatisch in C-Code um. So soll Modi vor allem Kindern dabei helfen, die Grundlagen der Programmierung zu verstehen. Später sollen neben C auch andere Programmiersprachen unterstützt werden.

Modi: Diese Module stehen zur Auswahl

Zum Start von Modi soll es insgesamt 13 unterschiedliche Module geben. Mit dabei ist ein Lautsprecher, ein Display, ein Motor, verschiedene Sensoren und Regler sowie ein WLAN-Modul. Später soll es aber weitere Module wie eine Kamera oder ein Solar-Panel geben. Ebenfalls praktisch: Die Unterseite jedes Moduls ist Lego-kompatibel. So habt ihr auch gleich weitere Bauteile für euer Projekt zur Verfügung.

Modi: Die Hardware-Module steckt ihr per Magnet zusammen. (Grafik: Luxrobo)

Die Macher von Modi wollen das Projekt per Kickstarter finanzieren. Das angestrebte Ziel von 30.000 US-Dollar hat die Crowdfunding-Kampagne bereits überschritten. Die Preise für ein Modi-Set variieren je nach Anzahl der Module. Das derzeit günstigste Paket enthält sechs Module und kostet 89 US-Dollar. Ausgeliefert werden soll Modi ab April 2017. Wie bei solchen Crowdfunding-Kampagnen üblich gibt es dafür aber natürlich keine Garantie.

