hardwrk VR-Box: Erlebe Virtual Reality mit deinem Smartphone

Anzeige

Du möchtest Virtual Reality erleben, dir aber keine teure VR-Brille besorgen? hardwrk bietet mit der VR-Box eine günstige Alternative, Virtual Reality mit deinem Smartphone zu erleben.

Virtual Reality mit dem Smartphone

Der Einstieg in virtuelle Welten war noch nie so leicht. Mittlerweile gibt es unzählige Apps, die auf dem Smartphone laufen und euch in virtuelle Realitäten abtauchen lassen. Darüber hinaus könnt ihr euch auf dem Smartphone selbstgeschossene 360-Grad-Fotos und Videos anschauen. Dafür braucht ihr lediglich die passende Halterung: Die „hardwrk VR-Box“ eignet sich für fast alle Smartphones mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu sechs Zoll – egal, ob iPhone oder „Androide“. Ein verstellbarer Gurt sorgt für den sicheren Halt, ein besonders weiches Gesichtsfeld für den komfortablen, ermüdungsfreien Sitz. Die clevere Saugnapf-Halterung lässt das Smartphone nicht verrutschen und garantiert fesselnde virtuelle Realität.

Die Eigenschaften im Überblick:

Geeignet für fast alle Arten von Smartphones (Android / iOS etc.) bis sechs Zoll

Verstellbarer Gurt und weicher Gesichtsschutz für einen perfekten Halt

Optimaler Halt durch eine Saugnapf-Halterung für das Smartphone

Hochwertige Materialien, einfache Konstruktion und voll funktionsfähig

19,90 Euro statt 24,90 Euro – nur heute!

Die Brille kostet regulär 24,90 Euro, kann aber heute für 19,90 Euro inklusive kostenlosem Versand innerhalb Deutschlands bestellt werden.

Jetzt in virtuelle Welten abtauchen!

3 coole VR-Apps für dein Smartphone

Youtube

Zwar kein Geheimtipp, dafür einer der besten: Auf Youtube gibt es schon jede Menge 360-Grad-Videos zu allen möglichen Themen. Vor allem Naturdokumentationen findet man hier in Hülle und Fülle.

NYT VR

Die New York Times bietet 360-Grad-Dokumentationen und News in Virtual Reality. Mit der NYT-VR-App erhaltet ihr unter anderem die Dokumentation „The Displaced“ über die Schicksale vertriebener Kinder.

Sisters: Eine virtuelle Geistergeschichte

Etwas Horror gefällig? Dieses Video ist jedoch nichts für schwache Nerven. Was euch erwartet, lest ihr in der Kolumne von Luca Caracciolo.

Selbst 360-Grad-Fotos und -Videos erstellen

Wenn du selbst Aufnahmen erstellen willst, um Momente hautnah nacherleben zu können, brauchst du eine 360-Grad-Kamera. Mit der handlichen Aufsteckkamera Insta360 Nano fürs iPhone und dazugehöriger App kannst du 360-Grad-Fotos, -Videos und -Livestreams aufnehmen und direkt über deine Social-Media-Kanäle teilen.

Jetzt mehr erfahren!