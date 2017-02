Hash-Verfahren SHA-1 ist tot: Google gelingt erste erfolgreiche Kollision

Wer noch auf SHA-1 setzt, sollte sich jetzt schnell nach Alternativen umsehen. Google-Forschern ist die erste erfolgreiche Kollision gelungen. In drei Monaten soll der Angriff jedem möglich sein.

Kollisionsangriff auf SHA-1: Alternativen nutzen

Schon 2005 hatten chinesische Kryptographen um Wang Xiaoyun SHA-1 theoretisch geknackt, seitdem gilt das Hash-Verfahren als unsicher. Dennoch wird es immer noch eingesetzt, etwa bei Git oder dem freien Kryptographiesystem GnuPG, das unter anderem zum Verschlüsseln von E-Mails verwendet wird. Alle, die SHA-1 noch einsetzen, sollten spätestens jetzt auf den Nachfolger SHA-2 oder Alternativen umsteigen. Denn Forschern von Google und dem CWI Amsterdam ist es erstmals gelungen, einen erfolgreichen Kollisionsangriff auf SHA-1 zu demonstrieren.

Zwei PDF-Dokumente, aber nur ein SHA-1-Wert. (Bild: Google)

Als praktischen Beweis für die Durchführbarkeit der Attacke auf SHA-1 haben die Forscher zwei PDF-Dateien mit demselben SHA-1-Wert erzeugt. Das dürfte eigentlich nicht sein, denn zu einer kryptographisch sicheren Hash-Funktion gehört, dass keinesfalls zwei unterschiedliche Datensätze mit demselben Hash-Wert erzeugt werden können dürften. Die Forscher warnten, dass mit der von ihnen praktizierten Technik schon jetzt für 110.000 US-Dollar per Amazons Cloud-Plattform Kollisionen in Git-Dateien oder digitalen Zertifikaten herbeigeführt werden könnten. Und diese Kosten dürften in den kommenden Monaten weiter sinken.

SHA-1 zerschmettert: 6.500 CPU-Jahre benötigt

Um den Kollisionsangriff erfolgreich zu entwickeln, haben Google-Forscher und deren niederländische Kollegen zwei Jahre zusammengearbeitet. Die benötigte Rechenkapazität belief sich auf 6.500 CPU-Jahre und 110 GPU-Jahre. Das sogenannte Zerschmettern („Shatter“) von SHA-1 geht Google zufolge damit immer noch schneller als eine Brute-Force-Attacke auf die Hash-Funktion. Die nehme zwölf Millionen GPU-Jahre Rechenkapazität in Anspruch.

Google will eigenen Angaben nach in 90 Tagen eine Software freigeben, mit der jeder selbst SHA-1-Kollisionen erzeugen können soll. Spätestens dann sollte SHA-1 aus allen Anwendungen verschwunden sein. Darüber hinaus stellen die Forscher auf dieser Webseite einen Test zur Verfügung, mit dem man überprüfen kann, ob eigene Dateien kompromittiert worden sind.

via arstechnica.com