Hasskommentare auf Facebook: Erste Zahlen sind ernüchternd

Hasskommentare auf Facebook und Co. gehen viel zu oft über die Grenze der freien Meinungsäußerung hinaus. Erste Zahlen zeigen, dass die sozialen Netzwerke noch nicht gut genug reagieren.

Bunt will Facebook sein. Doch radikale Hetze politischer Ideologien auf dem Netzwerk kratzt am Image des Unternehmens. (Foto: Facebook)

Da sind sie wieder, die Kommentare, die vor Menschenfeindlichkeit nur so triefen: Als die Nachricht zum Bombenanschlag auf eine Dresdner Moschee am Morgen die Runde macht, wird nicht nur Entsetzen laut. Auch Freude und Hass entladen sich in den Kommentarspalten großer Nachrichtenmedien. Vor allem auf Facebook wird gegen Migranten und Flüchtlinge geschimpft – und das, obwohl es sich laut Polizei um einen mutmaßlich rechtsradikalen Anschlag handeln dürfte.

Dass derartige Kommentare keine Einzelfälle darstellen, wissen Beobachter bereits seit Langem. Hasskommentare gehören zur Tagesordnung und eskalieren seit dem Aufkommen erhöhter Flüchtlingsströme im vergangenen Jahr. Bis zu eine Million Asylsuchende wurden allein 2015 von der Bundesregierung gezählt. Nicht selten wird der Unmut besorgter Bürger durch den Hass von Rassisten aufgeschaukelt. Hatespeech funktioniert wie ein Dominoeffekt – fällt einer, fallen auch andere.

„Facebook, Youtube, Twitter und Co. sollten ihrer Verantwortung nachkommen.“

Auch deshalb fordern viele Kritiker, dass soziale Medien häufiger die Löschtaste bedienen sollten, wenn Kommentare die Grenze der legalen Meinungsäußerung überschritten haben. Vor allem rassistische und volksverhetzende Wutreden sind vielen Nutzern, aber auch den Strafverfolgungsbehörden, ein Dorn im Auge. Facebook, Youtube, Twitter und Co. sollten ihrer Verantwortung nachkommen und ihre eigenen Community-Regeln durchsetzen, forderte unlängst Justizminister Heiko Maaß.

Aus diesem Grund haben die Unternehmen inzwischen eigene Task-Forces gegründet, die von den Nutzern gemeldete Kommentare sichten und sie bei Verstoß gegen die Unternehmensrichtlinien beziehungsweise gegen geltendes deutsches Recht löschen. Doch der Umstand, dass die Zahlen dazu unter Verschluss gehalten und nicht transparent kommuniziert werden, sorgt für Stirnrunzeln bei den Kritikern. Niemand weiß, in welchem Ausmaß die Plattformen dem Thema wirklich nachgehen.

Hasskommentare überfluten derzeit Facebook und Co. Die Verfasserin dieses Posts kostete der Kommentar sogar ihren Job. (Grafik: t3n.de)

Es kommt hinzu, dass immer wieder drastische Fehler ans Tageslicht kommen. Aufrufe zum Mord sowie denunzierende Kommentare gegen Minderheiten, die eindeutig nicht mehr legal sind, wurden zuletzt immer wieder durchgewunken. Ärger muss niemand bei den Internetunternehmen fürchten, denn die Ankündigung, gegen Hatespeech vorzugehen, basiert auf freiwilligen Versprechen. Facebook und Co. bemühen sich nach allen Regeln der Kunst, einer Regulierung zu entgehen.

Freiwillige Versprechen auf den Prüfstand gestellt

Wie es um die freiwilligen Versprechen bestellt ist, hat jetzt die gemeinnützige Organisation jugendschutz.net stichprobenweise überprüft. Insgesamt wurden 622 illegale Inhalte auf Facebook, Youtube und Twitter gemeldet – erst als normaler Nutzer, dann als sogenannter „Trusted Flagger“ (Youtube und Twitter bieten das an) und später über eine E-Mail an die jeweiligen Support-Abteilungen. Das Ergebnis war ernüchternd.

„Unternehmen machen Fortschritte, aber sie liegen weit hinter den Versprechungen.“

Positiv war, dass die Unternehmen allem Anschein nach Fortschritte machen, was die Menge der gesichteten Kommentare und das Tempo der Überprüfung angeht. Dennoch fiel den Testern auf, dass keines der Unternehmen die Mehrzahl der gemeldeten Äußerungen binnen 24 Stunden von der Seite nahm. Es blieben über 50 Prozent unbearbeitet. Die Versprechungen sind damit nicht eingehalten. Einzig Facebook kam dem Wert bereits im ersten Schritt ziemlich nah.

Das Unternehmen aus dem kalifornischen Menlo Park kam nämlich auf 46 Prozent der Inhalte, die jugendschutz.net als einfacher Nutzer meldete. Bei Youtube waren es nur noch zehn Prozent und bei Twitter extrem geringe ein Prozent. Erst nachdem die Inhalte als „Trusted Flagger“ beziehungsweise über eine E-Mail an den Kundendienst erneut gemeldet worden waren, änderten sich die Löschwerte auf positive 98 beziehungsweise 82 Prozent.

Grund zur Freude liefern die Zahlen dennoch nicht, da freilich nicht jeder Nutzer die Muße hat, sich ewig mit dem Thema zu beschäftigen und zweite oder gar dritte Schritte zur Meldung eines Hasskommentars in die Wege zu leiten, zumal nicht jeder Nutzer den Status eines „Trusted Flaggers“ genießt. Youtube und Twitter schneiden insofern sehr schlecht in dieser Überprüfung ab, doch auch Facebook hat noch einen langen Weg vor sich, um dem Thema adäquat zu begegnen.

Wichtig wären beispielsweise auch eigene Angaben dazu: Wie viele Kommentare werden täglich, wöchentlich oder monatlich gemeldet, wie viele davon gelöscht? Wie viele Mitarbeiter kümmern sich darum? Wie werden die Task-Force-Mitarbeiter geschult? Das alles sind Informationen, die Kontrollgruppen benötigen, um eine vernünftige Bewertung anstellen zu können. Ohne diese Daten wird nur mit vagen Erhebungen gearbeitet – wie eben denen von jugendschutz.net.

