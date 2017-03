Hasskommentare: Heiko Maas droht sozialen Netzen mit Millionenstrafen

Justizminister Heiko Maas hat einen Gesetzentwurf vorgestellt, nach dem soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter künftig mit hohen Strafen rechnen müssen, wenn sie Hasskommentare nicht löschen.

Hasskommentare: Justizminister Heiko Maas setzt soziale Netzwerke unter Druck

Die großen sozialen Netzwerke löschen zu wenig strafbare Inhalte, die von Nutzern gemeldet werden. Das geht aus einem Bericht von Jugendschutz.net hervor, der vom Bundesfamilienministerium und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz unterstützt wird. Um das zu ändern, will Bundesjustizminister Heiko Maas jetzt den Druck auf die sozialen Netzwerke erhöhen. Dazu hat Maas am heutigen Dienstag, den 14. März 2017 einen neuen Gesetzentwurf vorgestellt.

Hasskommentare: Laut Jugendschutz.net liegt die Löschquote bei den meisten Anbietern noch immer zu niedrig. (Grafik: Jugendschutz.net)

Der Entwurf sieht vor, dass Netzwerke wie Facebook oder Twitter Strafen von bis zu 50 Millionen Euro bezahlen müssen, wenn sie strafbare Inhalte nicht zeitnah löschen. „Facebook und Twitter haben die Chance nicht genutzt, ihre Löschpraxis zu verbessern. Es werden weiter zu wenige strafbare Kommentare gelöscht. Und sie werden nicht schnell genug gelöscht“, erklärt Maas die Gesetzesinitiative. Offenkundig illegale Kommentare müssten nach dem Entwurf innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden. Alle von Nutzern strafbaren Kommentare, die von Nutzern gemeldet wurden, sollen innerhalb von maximal sieben Tagen von der jeweiligen Plattform entfernt werden.

Heiko Maas fordert Berichtspflicht von Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzen

Heiko Maas will den Druck auf die sozialen Netzwerke erhöhen. (Foto: SPD Saar)

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die sozialen Netzwerke vierteljährlich Bericht über den Umgang mit Nutzerbeschwerden abgeben. Diese Berichte sollen auf ihren jeweiligen Websites und im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Darüber hinaus sollen die Anbieter verpflichtet werden, einen Ansprechpartner in Deutschland zu benennen. So sollen Nutzer leichter Ansprüche gegenüber den sozialen Netzen anmelden können.

Heiko Maas sieht in der Maßnahme auch einen Schritt im Kampf gegen die Verbreitung von Falschmeldungen im Web. „Da sich die von uns vorgeschlagenen Regeln gegen die Verbreitung von strafbaren Inhalten richten, sind sie auch ein Mittel gegen strafbare ‚Fake News‘. Strafbar sind ‚Fake News‘, wenn sie etwa die Tatbestände der Beleidigung, Verleumdung oder der üblen Nachrede erfüllen“, so der Minister in einer auf Facebook veröffentlichten Mitteilung.

Studie von Jugendschutz.net: Twitter schneidet beim Löschen von Hasskommentaren am schlechtesten ab

Laut der Erhebung von Jugendschutz.net löscht Facebook nur 39 Prozent der Inhalte, die von Mitgliedern gemeldet werden. Innerhalb von 24 Stunden sollen es sogar nur 33 Prozent sein. Bei Twitter soll sogar nur eine von hundert Beschwerden zu einer Löschung führen. Als Positivbeispiel nennt die Untersuchung Googles Videoportal Youtube. Hier sollen 90 Prozent der strafbaren Inhalte, die von Nutzern gemeldet wurden, auch gelöscht werden. Bei immerhin noch 82 Prozent geschehe dies sogar innerhalb eines Tages.

