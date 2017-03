„Heftig.co“: Wie Gründer Peter Schilling 1 Milliarde Video-Views im Monat macht

Ganz schön heftig: Die folgenden Absätze werden dich unglaublich schockieren. Mit diesem Grundsatz ist das Prinzip des Online-Portals „Heftig.co“ schon gut zusammengefasst. Was genau dahinter steckt.

Die Clickbait-Schleuder „Heftig.co“ ist wohl eines der umstrittensten Online-Portale in Deutschland – aber gleichzeitig eines der erfolgreichsten. Im Video-Interview mit HORIZONT Online und turi2 erzählt Peter Schilling, Gründer des Betreibers Media Partisans, wie er eine Milliarde Video-Views im Monat erzeugt und wie das Unternehmen weiter wachsen will.

Wie Media-Partisans-Chef Schilling im Video-Interview am Rande des OMR-Festivals in Hamburg erzählt, achte man beim Aufbau der Reichweite besonders auf die „Qualität des Contents“. Für „Heftig.co“ heißt das: Inhalte, die großes Engagement hervorrufen, also „sharable“ sind. „So erreichen wir Menschen, die noch nicht zu unserer Audience gehören“, sagt Schilling. Die Inhalte werden dabei von einem Sourcingteam ausgewählt, das laut Schilling „Tausende“ Quellen durchforstet.

Media Partisans wurde im Oktober von der Funke Mediengruppe übernommen. Das Potsdamer Unternehmen betreibt nicht nur das Internetportal Heftig. Es ist allerdings das bekannteste Angebot von Media Partisans – und sicherlich das umstrittenste: Die Ende 2013 gestartete Website aggregiert bunte, unterhaltsame Themen und preist diese mit reißerischen Headlines an. Besonders in den sozialen Netzwerken funktionierte diese Strategie bislang außerordentlich gut: Auf Facebook folgen über zwei Millionen Nutzer der deutschen Version, in den Social-Media-Rankings von Storyclash ist Heftig regelmäßig in der Spitzengruppe vertreten.

Insgesamt betreibt Media Partisans fünf Verticals – unter anderem „Geniale Tricks“. Wie Schilling erklärt, entstehen solche Verticals aus bereits bestehenden Angeboten. „Wir haben irgendwann bemerkt, dass das Thema Life Hacks sehr erfolgreich ist.“ Heute sei dieses Portal sogar größer als „Heftig“. Die nächste Plattform ist bereits im Aufbau: Schilling und sein Team ziehen derzeit das Promiportal „Starzoom“ auf.

