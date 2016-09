Heidi Klum ist die größte Virenschleuder im Netz

Was haben Heidi Klum und die US-Komikerin Amy Shumer gemeinsam? Mit ihren Namen werden am häufigsten Viren im Netz verteilt. Ein Ranking von McAfee macht das deutlich.

Virenschleuder: Heidi Klum ist die gefährlichste Deutsche im Internet

Wer nach Heidi Klum sucht, bekommt häufig Malware in den Suchtreffern. (Grafik: Dunnnk / t3n.de)

Heidi Klum ist die gefährlichste Deutsche im Internet – zumindest wenn es um Malware geht. Denn fast jeder achte Suchtreffer auf Inhalte zum ehemaligen Top-Model führen zu Websites mit Schadsoftware. Das hat das IT-Security-Unternehmen McAfee in seinem jährlichen Bericht der gefährlichsten Promis im Internet jetzt veröffentlicht.

Die deutschen Top-7-Promis sehen wie folgt aus: 1. Heidi Klum, 2. Gina-Lisa Lohfink, 3. Christoph Maria Herbst, 4. Diane Kruger, 5. Oliver Pocher, 6. Dieter Bohlen und 7. Micaela Schäfer. Laut McAfee liegt die Chance höher als zwölf Prozent, dass Suchende auf einer Website mit Malware landen, wenn sie beispielsweise nach „Heidi Klum Torrent“, „Heidi Klum HD Download“ oder „Heidi Klum nude pictures“ suchen.

In Nordamerika führt übrigens die Komikerin Amy Shumer das Ranking an. Die amerikanischen Top-7-Promis lauten: 1. Amy Schumer, 2. Justin Bieber, 3. Carson Daly, 4. Will Smith, 5. Rihanna, 6. Miley Cyrus und 7. Chris Hardwick.

