Mehr als nur Macbook Pro: Was Apple auf dem „Hello again“-Event noch zeigen könnte

Am Donnerstag, den 27. Oktober, startet Apple mit seinem Macbook-Event mit dem Motto „Hello again“ zum Jahresendspurt. Was wir außer einem redesignten Macbook Pro noch erwarten können.

Apple-Event am 27. Oktober: Endlich kommen neue Macbooks

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Apple seinen Macs ihre verdiente Aufmerksamkeit hat zukommen lassen. Doch am 27. Oktober soll es endlich soweit sein: Nach Jahren der Vernachlässigung wird der Konzern aus Cupertino einige seiner macOS-Rechner aktualisieren. Welche Macbooks und Macs eine Überarbeitung erhalten – und was Tim Cook und sein Team außerdem vorstellen könnten:

Hinweis auf ein großes Hardware-Event: Unter anderem kündigte Apple 1998 seinen redesignten iMac unter diesem Slogan an. Dieses Jahr könnte das redesignte Macbook Pro der Star des Apple-Events sein. (Bild: Apple)

Neues Macbook Pro: Komplett neu gestaltet, mit „Magic Toolbar“

Seit Monaten schon kursieren Gerüchte, Fotos vom Gehäuse und Design-Konzepte über das längst überfällige Update des Macbook Pro (Late 2016) im Netz. Seit vier Jahren hat Apple seinem eigentlichen Notebook-Topmodell kein würdiges Update verpasst - am Donnerstag wird es endlich ein großes Redesign erhalten: Das neue Macbook Pro soll letzten Informationen zufolge unter anderem dünner und kompakter als das bisherige Modell bei gleicher Displaydiagonale sein.

So könnte das Macbook Pro (2016) aussehen

Eines der Highlights des neuen Macbook Pro soll ein touch-sensitiver OLED-Display-Streifen – die Magic Toolbar – sein, der oberhalb des Displays anstelle der Funktionstasten verortet sein soll. Dieser soll mit verschiedenen Funktionen belegt werden können und so Schnellzugriffe für jeweils aktive Anwendungen bieten. Ferner ist von einem touch-ID-Sensor, also einem Fingerabdrucksensor, USB-Typ-C-Ports, Thunderbolt 3 und einem größeren Touchpad die Rede. Ob das alles an Bord sein wird, werden wir am Donnerstag erfahren.

Macbook Air: Kein großes Redesign, aber USB-Typ-C und Thunderbolt 3

Am Macbook-Air-Design hat sich seit sechs Jahren kaum etwas geändert. (Bild: Apple)

Außer einem neuen Macbook Pro ist wohl auch mit der Vorstellung eines aktualisierten Macbook-Air-Modells zu rechnen. Laut jüngsten Gerüchten soll es aber kein großes Redesign erhalten. Auch an der oft kritisierten Displayauflösung soll sich nichts ändern. Die neue Version soll lediglich ein Prozessorupgrade und neue Ports bekommen. Wie beim Macbook Pro wird es USB-Typ-Anschlüsse und Thunderbolt–3-Support erhalten. Man munkelt außerdem, dass die Variante mit Elf-Zoll-Display gestrichen wird.

Für die neuen Macbooks: Thunderbolt-Display mit 5K-Auflösung und integrierter GPU

Das 2011er Thunderbolt-Display ist schon aus dem Angebot genommen worden. (Bild: Apple)

Im Juni hat Apple sein in die Jahre gekommenes Thunderbolt-Display eingestellt - ohne einen passenden Ersatz anzukündigen. Eine neue Version könnte nun im Zuge des „Hello again“-Events gezeigt werden. Bei dem neuen Thunderbolt-Display soll es sich um ein Display mit 5K-Auflösung (5.120 x 2.880 Pixel) und einer integrierten Grafikeinheit handeln. Die Grafikeinheit soll dazu dienen, damit auch Macbooks mit schwächerer Grafikeinheit an das hochauflösende Thunderbolt-Display angeschlossen werden können. Ob Apple es aber tatsächlich schon diese Woche zeigen wird, bleibt abzuwarten: Denn wie der gut vernetzte KGI-Securities-Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, könnte das neue Display auch erst im Laufe des nächsten Jahrs angekündigt werden.

Nur ein kleines Upgrade für den iMac

Für Apples iMacs wird nur ein Upgrade unter der Haube erwartet. (Bild: Apple)

Wie beim Macbook Air kann bei Apples All-In-One-Rechner lediglich ein kleineres Upgrade erwartet werden. Das bedeutet, dass das Design der iMacs bleibt wie es ist – dafür erhält es aber wohl neue GPU-Optionen von AMD, schnellere Prozessoren und Speicher. Sicherlich werden die iMac-Modelle im gleichen Zuge USB-Typ-C-Anschlüsse mit Thunderbolt-3-Support erhalten. Es ist durchaus möglich, dass Apple seinen neuen iMacs Unterstützung für aktuelle VR-Headsets verpassen könnte – bisher funktionieren Oculus Rift und HTC Vice nur mit Windows-Rechnern. Wie beim Thunderbolt-Display tippt Ming-Chi Kuo darauf, dass ein größeres Update erst 2017 kommen könnte.

Was ist mit Mac mini und Mac Pro?

2013 von Phil Schiller mit "Can't innovate anymore, my ass!“ angekündigt - seitdem vernachlässigt: der Mac Pro. (Bild: Apple)

Die beiden macOS-Gerätekategorien, die in den letzten stets wenig Liebe erhalten haben, sollen auch in diesem Jahr nicht mit größeren Upgrades versorgt werden. Der Mac Pro, der vor drei Jahren ein großes Redesign bekommen hat, wurde seitdem stark vernachlässigt – 2016 soll es nicht anders sein: Es könnte aber ein Prozessoruprade geben. Beim Mac mini soll es nicht anders aussehen.

Neue iPads - wohl erst 2017

Wer sich ein größeres Update der iPad-Modelle erhofft, der wird womöglich enttäuscht werden. Letzten Informationen zufolge dürfte Apple neue iOS-Tablets erst wieder nächstes Jahr vorstellen. Neben den regulären Modellen sollen neue iPad-Pro-Tablets nach Meinung des Analysten Ming-Chi Kuo auch erst wieder 2017 erscheinen. Hier ist Geduld angesagt. Wir werden am Donnerstag zeitnah über die Neuerungen berichten.

